Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng quà tết cho các kiều bào. (Ảnh: tư liệu)

Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2031 đặt mục tiêu đổi mới tư duy công tác người Việt Nam ở nước ngoài, chuyển từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực”. Qua đó, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, ổn định, gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng Việt; đồng thời phát huy vai trò kiều bào là cầu nối hữu nghị, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tạo môi trường thuận lợi để thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục; nhất là trí tuệ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh sẽ tăng cường kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với các cơ sở nghiên cứu, giáo dục, doanh nghiệp và địa phương; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, hỗ trợ kết nối đưa sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh vào hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử quốc tế.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ về hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải cách thủ tục hành chính; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Lâm Đồng ở nước ngoài; gìn giữ văn hóa, tiếng Việt và tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương.

Tỉnh chú trọng phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa và cơ hội hợp tác, đầu tư của Lâm Đồng.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết vào năm 2028 và tổng kết giai đoạn 2026 - 2031 vào năm 2031.