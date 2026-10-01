Lâm Đồng phát huy giá trị di sản văn hóa qua liên hoan nghệ thuật quần chúng

Qua liên hoan, Lâm Đồng mong muốn phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng văn nghệ không chuyên ở cơ sở

Theo kế hoạch, các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, mỗi ngành thành lập 1 đoàn tham gia liên hoan. Đồng thời, mời các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, các trường cao đẳng, đại học, các đơn vị doanh nghiệp… mỗi đơn vị lập 1 đoàn tham gia liên hoan.

UBND các xã, phường, đặc khu sẽ thành lập Đoàn nghệ thuật không chuyên của địa phương để tham gia liên hoan cấp tỉnh.

Nội dung các tiết mục tập trung: ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần I phải thật sự là ngày hội của lực lượng văn nghệ quần chúng ở cơ sở

Ngoài ra, các đơn vị chọn tiết mục có nội dung phản ánh những thành tựu nổi bật của đất nước, quê hương trong thời kỳ hội nhập, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Chương trình tham gia liên hoan bao gồm 3 loại hình nghệ thuật: ca (đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa), múa, kịch (hoặc tiểu phẩm, chặp cải lương…). Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị có thể cơ cấu thêm các thể loại khác như: độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ, tấu nói, ca cổ, ngâm thơ…

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần I năm 2026 góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa - văn nghệ vui tươi, lành mạnh

Theo UBND tỉnh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần I phải thật sự là ngày hội của lực lượng văn nghệ quần chúng ở cơ sở, là dịp gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào của các địa phương, đơn vị. Liên hoan phải huy động sự tham gia rộng rãi của các ngành, các cấp, địa phương, lực lượng vũ trang, các nghệ nhân, các tầng lớp Nhân dân…

Chương trình còn hướng tới đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng nghệ thuật ngang tầm với nhu cầu thưởng thức, sáng tạo nghệ thuật của các tầng lớp Nhân dân ở địa phương.

Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng văn nghệ không chuyên ở các cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Liên hoan dự kiến sẽ tổ chức tại Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh, phường Đông Gia Nghĩa, từ ngày 16 - 20/11/2026.

Sau đó sẽ công diễn trong 2 ngày (21 - 22/11) tại các địa điểm: Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, Khu Công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ; Rạp 3 tháng 4 (Rạp Hòa Bình), phường Xuân Hương - Đà Lạt; Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, phường Phan Thiết; phường Bắc Gia Nghĩa.