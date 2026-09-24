Lâm Đồng: Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Công viên địa chất Đắk Nông trải rộng trên địa giới hành chính thuộc 22 xã phía tây Lâm Đồng, có diện tích khoảng 4.760km2, gắn với không gian cư trú của cộng đồng các dân tộc thiểu số và nhiều điểm đến nổi tiếng như lưu vực sông Sêrêpốk, các cao nguyên bazan, dãy núi Nâm Nung, khu vực Vườn quốc gia Tà Đùng.

Đến nay, công viên địa chất đã xây dựng 3 tuyến du lịch với các chủ đề “Trường ca của lửa và nước”, “Bản giao hưởng của làn gió mới” và “Âm vang từ Trái đất”. Với mạng lưới khoảng 44 điểm di sản, điểm đến hình thành trong giai đoạn đầu đã kết nối các giá trị địa chất, cảnh quan và văn hóa như hang động, núi lửa, thác, hồ, bảo tàng, di tích lịch sử, làng nghề và không gian văn hóa.

Các đại biểu là chuyên gia, cơ quan quản lý và cán bộ, viên chức các xã, phường vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là tài sản có giá trị đặc biệt của địa phương, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan, văn hóa và đa dạng sinh học, gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của cộng đồng. Từ khi được UNESCO công nhận vào năm 2020, Công viên địa chất Đắk Nông từng bước khẳng định giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho phát triển du lịch, giáo dục, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

Hội nghị tập huấn được diễn ra với sự tương tác trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia với nhà quản lý và chính quyền địa phương.

Sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng mới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, phạm vi quản lý, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức tại các địa phương trong vùng công viên địa chất có nhiều thay đổi. Trong khi đó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lại chuẩn bị bước vào kỳ tái thẩm định vào năm 2027 nên việc cập nhật kiến thức, thống nhất nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở được đặt ra cấp thiết.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Đà trao đổi, nêu một số khó khăn trong công tác quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam truyền tải nội dung 4 chuyên đề gồm: Giới thiệu tổng quan về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông; Công tác quản lý công viên địa chất và trách nhiệm của chính quyền địa phương; Thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và công tác chuẩn bị tái thẩm định năm 2027 và phát huy giá trị công viên địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng; Quá trình hình thành, phát triển của Công viên địa chất Đắk Nông và những giá trị nổi bật về địa chất, văn hóa, sinh học và cảnh quan.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đồng thời chỉ ra nhiều bất cập hạn chế việc phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về công tác quản lý công viên địa chất, trách nhiệm của chính quyền địa phương; việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và những nội dung cần chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định năm 2027; định hướng phát huy giá trị công viên địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng và nâng cao vai trò của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý công viên địa chất tại cơ sở...

Lãnh đạo Phòng Văn hóa xã Thuận An nêu một số bất cập trong công tác quản lý, đồng thời đề xuất đổi tên một số địa danh trong lần thẩm định tới cho phù hợp với tên gọi gắn với văn hóa bản địa.

Thông qua tập huấn, các địa phương có thêm cơ sở để xác định nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị công viên địa chất. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương trong vùng, góp phần thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông vào năm 2027.