Lâm Đồng: Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Ngày 24/9, tại phường Đông Gia Nghĩa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực quản lý Công viên địa chất cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Công viên địa chất Đắk Nông trải rộng trên địa giới hành chính thuộc 22 xã phía tây Lâm Đồng, có diện tích khoảng 4.760km2, gắn với không gian cư trú của cộng đồng các dân tộc thiểu số và nhiều điểm đến nổi tiếng như lưu vực sông Sêrêpốk, các cao nguyên bazan, dãy núi Nâm Nung, khu vực Vườn quốc gia Tà Đùng.
Đến nay, công viên địa chất đã xây dựng 3 tuyến du lịch với các chủ đề “Trường ca của lửa và nước”, “Bản giao hưởng của làn gió mới” và “Âm vang từ Trái đất”. Với mạng lưới khoảng 44 điểm di sản, điểm đến hình thành trong giai đoạn đầu đã kết nối các giá trị địa chất, cảnh quan và văn hóa như hang động, núi lửa, thác, hồ, bảo tàng, di tích lịch sử, làng nghề và không gian văn hóa.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là tài sản có giá trị đặc biệt của địa phương, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan, văn hóa và đa dạng sinh học, gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của cộng đồng. Từ khi được UNESCO công nhận vào năm 2020, Công viên địa chất Đắk Nông từng bước khẳng định giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho phát triển du lịch, giáo dục, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.
Sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng mới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, phạm vi quản lý, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức tại các địa phương trong vùng công viên địa chất có nhiều thay đổi. Trong khi đó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lại chuẩn bị bước vào kỳ tái thẩm định vào năm 2027 nên việc cập nhật kiến thức, thống nhất nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở được đặt ra cấp thiết.
Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam truyền tải nội dung 4 chuyên đề gồm: Giới thiệu tổng quan về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông; Công tác quản lý công viên địa chất và trách nhiệm của chính quyền địa phương; Thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và công tác chuẩn bị tái thẩm định năm 2027 và phát huy giá trị công viên địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng; Quá trình hình thành, phát triển của Công viên địa chất Đắk Nông và những giá trị nổi bật về địa chất, văn hóa, sinh học và cảnh quan.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về công tác quản lý công viên địa chất, trách nhiệm của chính quyền địa phương; việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và những nội dung cần chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định năm 2027; định hướng phát huy giá trị công viên địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng và nâng cao vai trò của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý công viên địa chất tại cơ sở...
Thông qua tập huấn, các địa phương có thêm cơ sở để xác định nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị công viên địa chất. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương trong vùng, góp phần thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông vào năm 2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-phat-huy-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-dak-nong-post990890.html