Lâm Đồng phát huy giá trị 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Từ vùng đất khai hoang đến diện mạo mới

Ngày 25/10, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TP. Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng giai đoạn 1976 - 2026, nhìn lại chặng đường khai phá, xây dựng quê hương và tri ân những thế hệ đã góp công sức phát triển vùng đất mới.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai địa phương qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm cùng đông đảo người dân. Sự kiện mang chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương phân bố lại lao động, dân cư và xây dựng các vùng kinh tế mới, năm 1976, những đội viên tiền trạm đầu tiên của Hà Nội đã đến Nam Ban, mở đầu hành trình xây dựng vùng kinh tế mới trên cao nguyên Lâm Đồng.

Ngày 18/4/1976, các đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Sau đó, lực lượng thanh niên từ các địa phương và khu phố của Hà Nội lần lượt lên đường nhận nhiệm vụ, cùng các lực lượng tại chỗ khai hoang, mở đất, tổ chức sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Những ngày đầu lập nghiệp, điều kiện đi lại khó khăn, lương thực, thuốc men thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức. Các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong vừa lao động sản xuất, mở đường, dựng nhà, vừa tham gia xây dựng trường học, cơ sở y tế và ổn định đời sống người dân.

Thôn văn hóa Ba Đình, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Bằng sự kiên trì, tinh thần vượt khó và sự hỗ trợ của chính quyền, nhân dân địa phương, các khu dân cư từng bước hình thành, sản xuất phát triển, đời sống người dân dần ổn định. Sự gắn bó, sẻ chia giữa những người con Thủ đô với đồng bào các dân tộc tại chỗ đã góp phần tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của vùng đất mới.

Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của vùng kinh tế mới. Tên gọi Lâm Hà, kết hợp giữa Lâm Đồng và Hà Nội, cũng trở thành dấu ấn về mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương.

Sau 50 năm, những đóng góp của các thế hệ đi trước được thể hiện qua sự đổi thay của khu dân cư, hệ thống hạ tầng, các vùng sản xuất và chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là dịp để địa phương ghi nhận, tri ân những người đã dành tuổi trẻ, công sức và trí tuệ cho quá trình xây dựng quê hương mới.

Mở rộng hợp tác, tạo động lực phát triển

Cùng với quá trình phát triển của vùng kinh tế mới, TP. Hà Nội tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ Lâm Đồng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chăm lo đời sống nhân dân.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, TP. Hà Nội cùng các quận, huyện và đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ 32 công trình, dự án, trang thiết bị và cơ sở vật chất tại địa phương với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhà ở cho cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách cũng được duy trì qua nhiều năm.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, kết nối cao nguyên với biển, đảo. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 8,51%, du lịch đón gần 20 triệu lượt khách.

Trong bối cảnh mới, việc phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đẩy mạnh liên kết và nâng cao hiệu quả hợp tác được xác định là hướng đi quan trọng. Lâm Đồng mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. Hà Nội đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy các chương trình phối hợp phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư của Thủ đô tìm hiểu cơ hội đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương.

Các hiện vật được trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác bảo tồn tư liệu, hình ảnh, hiện vật và các địa danh gắn với lịch sử xây dựng vùng kinh tế mới cũng được chú trọng. Những hiện vật gắn với đời sống, lao động của các thế hệ đi trước cần được gìn giữ, trưng bày phù hợp nhằm giáo dục truyền thống và giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về hành trình lập nghiệp trên vùng đất mới.

Dịp này, TP. Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 1,32 tỷ đồng để xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng kinh tế mới Hà Nội. Tỉnh Lâm Đồng cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển vùng kinh tế mới.

Lễ kỷ niệm 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục gìn giữ truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chuyển hóa những giá trị lịch sử thành động lực hợp tác và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phát huy lợi thế của mỗi địa phương và xây dựng mối quan hệ Lâm Đồng - Hà Nội ngày càng bền chặt.

Ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm đầu tiên có mặt tại Nam Ban, mở đầu hành trình xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập. Trong giai đoạn 2011 - 2015, TP. Hà Nội hỗ trợ 32 công trình, dự án, trang thiết bị và cơ sở vật chất tại địa phương với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Dịp kỷ niệm 50 năm, TP. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 1,32 tỷ đồng xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn tại các xã Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng.