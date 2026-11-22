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Theo báo cáo tổng hợp của đoàn kiểm tra chuyên ngành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ba đợt kiểm tra tại ba khu vực trên địa bàn tỉnh.

Tổng số 21 cơ sở được kiểm tra gồm các đơn vị sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi và giết mổ. Nội dung tập trung vào điều kiện hoạt động, chất lượng sản phẩm, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và việc sử dụng chất cấm.

Hai mẫu có chỉ tiêu chất lượng không đạt

Đoàn kiểm tra lấy 22 mẫu thức ăn chăn nuôi tại khu vực 1 và khu vực 2. Tại thời điểm tổng hợp báo cáo, 12 mẫu ở khu vực 2 đã có kết quả: 10 mẫu đạt các chỉ tiêu thử nghiệm, hai mẫu có chỉ tiêu chất lượng không đạt. Mười mẫu lấy tại khu vực 1 vẫn đang chờ kết quả.

Cụ thể, mẫu thức ăn hỗn hợp dành cho gà con từ 1–14 ngày tuổi, ký hiệu 201S, lấy tại cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y PHÚC, xã Hàm Thuận Bắc, có hàm lượng protein thô thấp hơn mức tối thiểu 3,2% sau khi tính độ dao động cho phép.

Mẫu thức ăn hỗn hợp dành cho gà vỗ béo từ 36 ngày tuổi trở lên, ký hiệu 512L, lấy tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Diễm, xã Hàm Tân, có chỉ tiêu canxi vượt mức tối đa 79,8% sau khi tính độ dao động cho phép. Các chỉ tiêu còn lại của hai mẫu được thông báo đạt yêu cầu.

Đoàn đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, với mức đề xuất 2,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Ân, đại diện cửa hàng PHÚC, và 17 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Diễm. Biện pháp khắc phục được đề xuất là buộc thu hồi, tái chế sản phẩm vi phạm.

Tuy nhiên, báo cáo chưa có đủ thông tin về số, ngày ký và việc giao nhận quyết định xử phạt. Vì vậy, đây là các mức xử lý được đề xuất, chưa đủ căn cứ xác định đã ban hành quyết định hoặc hoàn tất thi hành.

Về kiểm tra Salbutamol, cả 12 mẫu thức ăn đã có kết quả đều không phát hiện chất này. Ngoài ra, 14 mẫu nước tiểu lợn lấy tại các cơ sở giết mổ đều âm tính qua kiểm tra nhanh. Kết quả phản ánh phạm vi các mẫu đã kiểm tra, không đại diện cho toàn bộ sản phẩm hoặc cơ sở trên địa bàn.

Ba cơ sở chưa có nhân viên thú y kiểm soát giết mổ

Trong bảy cơ sở giết mổ được kiểm tra, báo cáo ghi nhận ba cơ sở chưa được địa phương bố trí nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ.

Các cơ sở gồm Bùi Văn Thành tại xã Nam Ban Lâm Hà; Nguyễn Thị Hồng Thanh, còn ghi tên Huỳnh Công Liêm, tại xã Hàm Kiệm; và Trần Thị Tuyết tại xã Đức Lập.

Theo đoàn kiểm tra, việc thiếu lực lượng kiểm soát ảnh hưởng đến kiểm tra động vật trước giết mổ, thân thịt và sản phẩm sau giết mổ, làm hạn chế khả năng phát hiện nguy cơ về dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, sáu cơ sở được ghi nhận có những tồn tại về vệ sinh thú y, môi trường, gồm Bùi Văn Thành, Vũ Tiến Minh, Nguyễn Hữu Triều, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Thanh và Phạm Thị Minh Thư.

Các hạn chế chủ yếu là mương, rãnh nước thải chưa che đậy, thoát nước còn ứ đọng, nơi lưu chứa chất thải chưa bảo đảm vệ sinh, thu gom rác và vệ sinh khu vực giết mổ chưa triệt để. Một số cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ môi trường, chưa thực hiện đầy đủ việc khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp giết mổ.

Đối với cơ sở Nguyễn Thị Hồng Thanh, báo cáo cho biết có cung cấp sản phẩm cho đơn vị suất ăn công nghiệp. Đoàn đề nghị tăng cường kiểm soát hồ sơ xuất bán, nguồn gốc động vật và điều kiện an toàn thực phẩm. Thông tin này đặt ra yêu cầu theo dõi chặt chuỗi cung ứng, chưa phải kết luận sản phẩm đã gây mất an toàn.

Theo dõi khắc phục sau kiểm tra

Tại một số cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, đoàn còn ghi nhận khu vực trưng bày chưa bảo đảm vệ sinh, hàng hóa sắp xếp chưa hợp lý và biện pháp phòng, chống côn trùng, động vật gây hại chưa đầy đủ.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, một số cơ sở chưa hoàn tất kê khai hoạt động, đăng ký mã số. Riêng Xí nghiệp heo giống cấp I tại xã Sơn Mỹ được báo cáo có hoạt động thực tế chưa phù hợp với chủ trương đầu tư và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Đoàn yêu cầu cơ sở báo cáo, cung cấp hồ sơ và khắc phục những nội dung liên quan trước ngày 31/12/2026.

Từ kết quả kiểm tra, đoàn kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý rà soát toàn bộ cơ sở, điểm giết mổ. Nội dung rà soát gồm tình trạng hoạt động, điều kiện pháp lý, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và việc thực hiện kiểm soát giết mổ.

Các địa phương được đề nghị khẩn trương bố trí lực lượng kiểm soát, tăng cường giám sát nguồn gốc động vật, sản phẩm sau giết mổ và yêu cầu khắc phục điều kiện vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, nước thải.

Sau kiểm tra, những công việc cần được cập nhật rõ là kết quả của các mẫu còn chờ, tình trạng xử lý hai mẫu không đạt và mức độ khắc phục tại từng cơ sở. Việc tái kiểm tra, xác nhận kết quả cùng trách nhiệm của đơn vị quản lý và cơ sở hoạt động sẽ quyết định hiệu quả chấn chỉnh, góp phần bảo vệ người chăn nuôi và người tiêu dùng.