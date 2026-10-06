Lâm Đồng phát động vòng thi trực tuyến 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Ông Trần Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ phát động

Lễ phát động được tổ chức đồng thời tại 30 điểm cầu, với sự tham gia của lãnh đạo các cấp, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh THCS được tổ chức từ năm 2013, trở thành sân chơi bổ ích giúp học sinh tìm hiểu kiến thức về biển, đảo, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Tại cuộc thi năm học 2025 - 2026, đội thi tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc giành giải Nhất vòng chung kết khu vực và giải Nhì tại vòng chung kết toàn quốc.

Biển đảo không chỉ là lá chắn bảo vệ Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn, là mạch nguồn phát triển kinh tế - xã hội và là niềm tự hào to lớn của mỗi người dân Việt Nam. Do đó, việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết, trân trọng và có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ông Trần Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Năm học 2026 - 2027, cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng, gồm vòng thi cấp cụm xã, phường; vòng thi cấp tỉnh và vòng chung kết khu vực. Nội dung thi tập trung vào kiến thức cơ bản về pháp luật, biển đảo Việt Nam; vị trí, vai trò chiến lược của biển; lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền; truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam; các hoạt động bảo vệ môi trường biển; cùng kiến thức về tập quán, văn hóa, con người và lịch sử các địa phương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học tỉnh dự lễ phát động

Vòng thi cấp cụm xã, phường được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức theo hình thức thi đối kháng trực tiếp với sự tham gia của 100 học sinh được tuyển chọn từ vòng thi cấp cụm xã, phường. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 3 đến 5 học sinh có thành tích xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển tỉnh Lâm Đồng tham gia vòng chung kết khu vực.

Em Phan Ngọc Hân, học sinh lớp 9/7, Trường THCS Tân An (phường La Gi), đại diện học sinh THCS Lâm Đồng tham gia chương trình phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Minh đề nghị các trường THCS đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để học sinh có cơ hội tham gia cuộc thi; giáo viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ học sinh trong quá trình tìm hiểu và dự thi; phụ huynh khuyến khích, động viên các em tích cực hưởng ứng. Qua đó, đưa cuộc thi trở thành hoạt động thiết thực góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu biển, đảo và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Giáo viên, học sinh Lâm Đồng theo dõi lễ phát động bằng hình thức trực tuyến

Tại lễ phát động, em Phan Ngọc Hân, học sinh lớp 9/7, Trường THCS Tân An (phường La Gi), đại diện học sinh tham dự chương trình cho biết, cuộc thi giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, truyền thống của các lực lượng bảo vệ chủ quyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Học sinh sẽ tham gia với tinh thần nghiêm túc, sáng tạo và nhiệt huyết, cùng tìm hiểu kiến thức, trau dồi hiểu biết, lan tỏa tình yêu biển đảo đến bạn bè và cộng đồng.

Học sinh Lâm Đồng theo dõi lễ phát động bằng hình thức trực tuyến

Theo kế hoạch, vòng thi cấp cụm xã, phường được thi trực tuyến từ ngày 6 - 12/10/2026, phần thi trực tiếp được tổ chức tại 2 cụm xã, phường trong các ngày 7 và 8/11/2026. Vòng thi cấp tỉnh dự kiến diễn ra ngày 28/11/2026; vòng chung kết khu vực dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng