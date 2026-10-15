Lâm Đồng phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Quang cảnh Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 tại Lâm Đồng. (Ảnh: H.P)

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp nối truyền thống quý báu, tiếp tục đồng hành, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng, cùng góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. (Ảnh: H.P)

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng đã trở thành nguồn lực quan trọng để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang một giá trị thiết thực khi đến đúng người, đúng hoàn cảnh và đúng nhu cầu.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: H.P)

Một sự sẻ chia có thể giúp một gia đình vượt qua khó khăn. Nhiều tấm lòng góp lại sẽ tạo thành nguồn lực lớn để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Cùng chung tay, để mọi người dân Lâm Đồng đều có cơ hội vươn lên và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng vận động được hơn 75 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025 hoàn thành 5.691 căn, đạt 100% kế hoạch.

Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, địa phương đã phân bổ 124 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 1.627 căn nhà và sửa chữa 917 căn nhà cho các hộ khó khăn. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ 100 hộ dân tại 10 xã triển khai mô hình sinh kế với kinh phí 2 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: H.P)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong công tác an sinh xã hội.

Đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự buổi lễ. (Ảnh: H.P)

Đồng chí nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác giảm nghèo cần gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đồng thời, cần thực hiện đồng bộ, kiên trì, gắn hỗ trợ trước mắt với các giải pháp lâu dài, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và có cơ hội phát triển kinh tế gia đình.

Các địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ để có hình thức giúp đỡ phù hợp, chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: H.P)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác chăm lo người nghèo. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: H.P)

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 tại Lâm Đồng diễn ra đến ngày 18/11. Hưởng ứng lời kêu gọi, tại Lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 15 tỷ đồng. Tổng số tiền đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 đến nay hơn 28 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ và Phạm Thị Phúc trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2025-2026. (Ảnh: H.P)

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen tặng 11 tập thể và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025-2026.