Lâm Đồng phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái), dự lễ phát động

Tại đầu cầu của tỉnh, dự lễ có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ phát động

Dự chương trình còn có đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác giảm nghèo cần gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được hơn 75 tỷ đồng, để chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025 hoàn thành 5.691 căn nhà, đạt 100% kế hoạch.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận số tiền ủng hộ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại lễ phát động

Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, tỉnh đã phân bổ 124 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 1.627 căn nhà và sửa chữa 917 căn nhà cho các hộ khó khăn. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh hỗ trợ 100 hộ dân tại 10 xã triển khai mô hình sinh kế với kinh phí 2 tỷ đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận số tiền ủng hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Lâm Đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại lễ phát động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác an sinh xã hội.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận số tiền ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tại lễ phát động

Bên cạnh kết quả đạt được, đời sống của một bộ phận người dân trong tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn, một số hộ thiếu nhà ở kiên cố, chưa có nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, công tác giảm nghèo cần được thực hiện đồng bộ, kiên trì, gắn hỗ trợ trước mắt với các giải pháp lâu dài, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và có cơ hội phát triển kinh tế gia đình.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận số tiền ủng hộ của Tòa án nhân dân 2 cấp; Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Lâm Đồng tại lễ phát động

MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức vận động, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm các nguồn lực hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận số tiền ủng hộ của Tòa thánh Tây Ninh tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tại lễ phát động

Phó Bí thư Thường trực cũng yêu cầu các địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ để có hình thức giúp đỡ phù hợp, chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2026

Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác chăm lo người nghèo. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự lễ phát động

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2026. Hưởng ứng lời kêu gọi, tại Lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 15 tỷ đồng. Tổng số tiền đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 đến nay hơn 28 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành dự lễ phát động

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2026.

Quang cảnh lễ phát động