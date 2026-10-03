Lâm Đồng phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Tháng cao điểm nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

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Theo kế hoạch, lễ phát động dự kiến diễn ra vào ngày 15/10/2026 tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và được kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu. Chương trình sẽ phát thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp; đồng thời, tuyên dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào và công bố kết quả vận động Quỹ.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng ban hành văn bản kêu gọi các cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần tạo nguồn lực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt tại xã Tân Hội

Nguồn quỹ nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Thời gian cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 kéo dài đến hết ngày 18/11. Việc tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đối với tiền mặt, các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp tại Trụ sở Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, số 05 đường Trần Nhân Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đối với hình thức chuyển khoản, có thể chuyển vào tài khoản Quỹ Vì người nghèo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, số 68 68 68 68 68 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng, hoặc tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, số 3761.0.9093787.91046 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVI.

Các cơ quan, đơn vị cũng có thể chủ động đăng ký trao bảng tượng trưng đóng góp trực tiếp tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thời hạn đăng ký trước ngày 10/10.

Được biết, từ 1/1 đến ngày 29/9, có 65 cơ quan, đơn vị đã tham gia ủng hộ Quỹ với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, qua đó, tạo thêm nguồn lực chăm lo người nghèo, thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững.