Lâm Đồng phát động phong trào phát huy thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Sân nhà văn hóa thôn 4, xã Đăk Song là nơi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. (Ảnh: Tư liệu)

Phong trào nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời gắn với các kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Theo đó, tỉnh khuyến khích các địa phương đổi mới phương thức quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao; phát huy sự sáng tạo của cộng đồng dân cư, trường học, doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ và các tổ chức đoàn thể để xây dựng mô hình phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Nhà văn hóa phường Hàm Thắng là nơi sinh hoạt Câu lạc bộ Bóng bàn của người dân

Lâm Đồng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất một mô hình phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Phong trào hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị truyền thống của cộng đồng các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe Nhân dân. Việc phát huy thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng được gắn với chuyển đổi số, giáo dục, du lịch, bảo tồn di sản, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, không lấy việc đầu tư, xây dựng nhiều công trình hoặc mua sắm nhiều trang thiết bị làm thước đo chủ yếu.

Phong trào từng bước khai thác không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, học tập và sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, phục vụ Nhân dân

Phong trào được triển khai qua 3 giai đoạn. Năm 2026, các địa phương rà soát hiện trạng, xác định nhiệm vụ, lựa chọn giải pháp, đăng ký và triển khai mô hình. Giai đoạn 2027 - 2029 tập trung thực hiện, kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Năm 2030, tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Để bảo đảm hiệu quả, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm giải pháp, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương; trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xã hội hóa và gắn công tác kiểm tra, đánh giá với việc công nhận, khen thưởng.

Toàn tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu triển khai phong trào và đăng ký ít nhất 1 mô hình; 100% mô hình đăng ký xác định rõ mục tiêu, nội dung, cách làm, sản phẩm, kết quả, người phụ trách, nguồn lực và thời gian thực hiện.

Đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 mô hình được triển khai thực tế, duy trì ổn định và có kết quả được kiểm chứng.