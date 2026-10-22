Lâm Đồng phát động hưởng ứng Tháng Khuyến học năm 2026

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự tại chương trình

Chương trình là dịp nhìn lại chặng đường 26 năm xây dựng, phát triển công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh mới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất hội khuyến học của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước đây.

Địa bàn hoạt động mở rộng với 124 xã, phường, đặc khu, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác khuyến học ở cơ sở.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự tại Chương trình Hưởng ứng Tháng Khuyến học

Năm 2025, toàn tỉnh đã trao gần 4.000 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng. Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” của Bình Thuận trước đây huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ hơn 20.000 lượt học sinh, sinh viên, với kinh phí hơn 75 tỷ đồng.

Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền gương sáng tự học tiếp tục được quan tâm.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến học vẫn còn một số hạn chế như: tổ chức Hội ở một số địa bàn sau sáp nhập chưa được kiện toàn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đồng đều; hoạt động của một số trung tâm học tập cộng đồng chưa sát nhu cầu thực tế.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng kiện toàn tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở; phát triển hội viên; đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số; triển khai thực chất các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội cũng khuyến khích phát triển các mô hình mới như: “Cộng đồng học tập số”, “Gia đình học tập xanh”, gắn học tập với bảo vệ môi trường và phát huy đặc trưng sinh thái của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn phát biểu tại chương trình

Phát biểu kêu gọi hưởng ứng Tháng Khuyến học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn nhấn mạnh, xây dựng xã hội học tập không phải là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục hay Hội Khuyến học mà là sự nghiệp của toàn dân.

Mỗi người dân cần chủ động học tập để hoàn thiện bản thân; mỗi gia đình quan tâm chăm lo việc học của con em; mỗi cộng đồng cùng góp sức xây dựng môi trường học tập thường xuyên, suốt đời.

Dịp này, Ban Tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn tặng học bổng cho các em học sinh

Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập