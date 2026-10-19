Lâm Đồng phát động chiến dịch 'Không Một Mình - Kết nối không tổn thương'

Học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn (Hàm Thắng) tham gia lễ phát động.

Chương trình được triển khai tại 4 điểm trường gồm: Trường THPT Chuyên Thăng Long, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Với chủ đề phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên, chiến dịch hướng tới việc giúp người trẻ nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ trên môi trường mạng như: lừa đảo, bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm dữ liệu cá nhân và phát tán nội dung gây tổn thương.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát biểu tại lễ phát động.

Tại chương trình, các đại biểu, học sinh và sinh viên được giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến dịch; tìm hiểu kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn; cách nhận biết các tình huống có nguy cơ bị xâm hại trực tuyến và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi cần thiết.

Các đại biểu tham gia Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Chiến dịch tại Lâm Đồng được triển khai từ ngày 10/10 - 10/12 với chuỗi hoạt động gồm: thi trắc nghiệm trực tuyến; tìm kiếm “Đại sứ An toàn số học đường”; tổ chức workshop tại trường học và phát động phong trào “5 phút cùng em”.

Thông qua chiến dịch, Lâm Đồng hướng tới xây dựng mạng lưới phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi bình luận, tin nhắn hay nội dung được chia sẻ trên mạng đều cần dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm.

Đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế (UNICEF, UNODC).

Thầy giáo - KOL Nguyễn Dương Phúc chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn cho học sinh.

Năm 2025, Chiến dịch "Không một mình" với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến” tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc quy tụ hơn 6.100 điểm trường tham gia; hơn 8 triệu học sinh, giáo viên, phụ huynh tiếp cận; hơn 1,5 tỷ lượt xem trên mạng xã hội, tiếp cận 40 triệu người dùng cùng hơn 1.000 KOL đồng hành.

Học sinh tham gia lễ phát động chiến dịch "Không một mình" năm 2026.

Tại Lâm Đồng, sau khi chiến dịch được phát động thu hút hơn 210 điểm trường tham gia; hơn 113.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh tiếp cận; hơn 19 triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng hơn 70 KOL đồng hành.