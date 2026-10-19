Lâm Đồng phát động chiến dịch 'Không Một Mình - Kết nối không tổn thương'

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát động chiến dịch tại Đại học Yersin Đà Lạt

Chương trình được triển khai tại 4 điểm trường gồm: Trường THPT Chuyên Thăng Long, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Tham dự chương trình có đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng, cơ sở giáo dục, thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng, KOL - người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng đông đảo học sinh, sinh viên.

Các em học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long lắng nghe chia sẻ về chiến dịch "Không Một Mình"

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Với chủ đề phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên, chiến dịch hướng tới việc giúp người trẻ nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ trên môi trường mạng như: lừa đảo, bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm dữ liệu cá nhân và phát tán nội dung gây tổn thương.

Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát động chương trình tại điểm Trường THPT Chuyên Thăng Long

Tại chương trình, các đại biểu, học sinh và sinh viên được giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến dịch; tìm hiểu kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn; cách nhận biết các tình huống có nguy cơ bị xâm hại trực tuyến và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi cần thiết.

Chiến dịch tại Lâm Đồng được triển khai từ ngày 10/10 - 10/12/2026 với chuỗi hoạt động gồm: thi trắc nghiệm trực tuyến; tìm kiếm “Đại sứ An toàn số học đường”; tổ chức workshop tại trường học và phát động phong trào “5 phút cùng em”.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cùng giáo viên và học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn hưởng ứng chương trình

Trong đó, Cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ An toàn số học đường” dành cho học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi gồm 5 vòng, từ giới thiệu bản thân, xây dựng sản phẩm truyền thông, thực hiện hoạt động tuyên truyền đến đề xuất sáng kiến và triển khai workshop thực tế.

Qua cuộc thi, tỉnh Lâm Đồng sẽ lựa chọn, bồi dưỡng những học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và khả năng truyền cảm hứng để trở thành hạt nhân tuyên truyền về an toàn số trong trường học. Những đại sứ này sẽ góp phần lan tỏa cách ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên mạng xã hội và hỗ trợ bạn bè nhận biết, phòng tránh các nguy cơ trực tuyến.

Các em học sinh hào hứng tham dự chương trình

Bên cạnh các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, phong trào “5 phút cùng em” khuyến khích cha mẹ, người chăm sóc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con mỗi ngày; từ đó, sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường và giúp trẻ không phải đơn độc khi gặp sự cố trên môi trường mạng.

Thông qua chiến dịch, Lâm Đồng hướng tới xây dựng mạng lưới phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi bình luận, tin nhắn hay nội dung được chia sẻ trên mạng đều cần dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm.

Lâm Đồng phát động “Không Một Mình - Kết nối không tổn thương”

“Kết nối không tổn thương” cũng là lời kêu gọi cộng đồng không bắt nạt, không xúc phạm, không phát tán thông tin riêng tư và biết dừng lại trước những hành động có thể gây tổn thương cho người khác, cùng xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn.