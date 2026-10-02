Lâm Đồng: Phát động 'Chiến dịch 60 ngày đêm' khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Tỉnh Lâm Đồng phát động "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân"

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Theo đó, chiến dịch được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng các chương trình, kế hoạch của tỉnh về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai công tác khám sức khỏe miễn phí; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và lực lượng tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30.11.2026.

Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” được áp dụng để tăng tính hiệu quả cho chiến dịch

Trong đó, Đảng ủy, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động chiến dịch; phối hợp với các đơn vị thực hiện khám sức khỏe để đẩy nhanh tiến độ. Các địa phương phải rà soát, lập danh sách đầy đủ các đối tượng thuộc diện khám theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công. Các địa phương phải thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm, nội dung khám để người dân chủ động tham gia.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ phát động chiến dịch

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh “điểm nghẽn” làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ phát động chiến dịch; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực tế, tập trung vào những địa bàn, đơn vị còn chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu. Ngành Y tế cũng phải theo dõi, cập nhật tình hình hằng ngày, hằng tuần và tham mưu UBND tỉnh giải pháp đối với các địa bàn chậm tiến độ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các đối tượng khác theo quy định, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh việc tổ chức khám sức khỏe, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.10.2026.