Lâm Đồng phát động chạy bộ hưởng ứng 'Ngày An ninh mạng Việt Nam' năm 2026

Các đại biểu dự lễ phát động

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng, KOL và người dân trên địa bàn tham gia.

Trong không khí sôi nổi, các đại biểu và vận động viên cùng hưởng ứng hoạt động chạy bộ, lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cùng với quá trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, không gian mạng đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nguy cơ mất an toàn thông tin, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin xấu độc và nhiều loại tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng diễn biến ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia chạy bộ

Thông qua hoạt động chạy bộ, Ban Tổ chức kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng số, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên mạng; đồng thời tích cực chia sẻ những thông tin chính thống, hữu ích, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

Các KOL, thành viên CLB Niềm tin số Lâm Đồng tham gia phong trào

Hoạt động cũng tạo cơ hội kết nối các lực lượng, tổ chức và cộng đồng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, qua đó khẳng định an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dùng mạng an toàn, có trách nhiệm sẽ góp phần hình thành một “lá chắn số” vững chắc ngay từ cơ sở.

Lễ phát động là hoạt động thiết thực hưởng ứng chuỗi sự kiện “Ngày An ninh mạng Việt Nam” năm 2026

Lễ phát động là hoạt động thiết thực hưởng ứng chuỗi sự kiện “Ngày An ninh mạng Việt Nam” năm 2026, góp phần đưa thông điệp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đến gần hơn với cộng đồng; đồng thời cổ vũ tinh thần sống khỏe, sống tích cực và cùng chung tay kiến tạo không gian số an toàn vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng.