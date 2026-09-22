Lâm Đồng: Phát động bàn giao mặt bằng thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717

UBND xã Nam Thành phát động bàn giao mặt bằng thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717

Sáng 22/9, UBND xã Nam Thành (tỉnh Lâm Đồng) đã phát động bàn giao mặt bằng thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 26/6/2025, dài 9,5km; công trình khởi công ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành ngày 15/1/2028.

Sau nhiều năm sử dụng, đường ĐT.717 đã xuống cấp, trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao, không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường ĐT.717 xuống cấp sau nhiều năm sử dụng

Trước yêu cầu cấp thiết đó, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 đoạn qua xã Nam Thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định đầu tư. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Hiện, UBND xã Nam Thành đã hoàn thành công tác xác nhận bản đồ địa chính dự án, xác nhận kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất; lập hồ sơ và Thông báo thu hồi đất 160 hồ sơ/131.612m2 đất. Đồng thời, UBND xã ban hành Quyết định về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ…

Sau lễ phát động, lãnh đạo UBND xã Nam Thành xuống hiện trường vận động, cùng người dân thực hiện việc giải toả mặt bằng

Công tác giải toả mặt bằng được triển khai đồng thuận, thuận lợi

Chủ tịch UBDN xã Nam Thành Đoàn Công Hoà khẳng định, để công trình được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đơn vị thi công có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Trong quá trình triển khai, xã Nam Thành xác định phải thực hiện công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách; đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc chính đáng của người dân.

Người dân hạ cây trong diện đất bị thu hồi để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.717

“Để có mặt bằng triển khai dự án, một số hộ gia đình, cá nhân phải bàn giao đất, tháo dỡ công trình, cây cối và tài sản trong phạm vi dự án. Đây là sự đóng góp rất thiết thực của Nhân dân đối với sự phát triển chung. Mỗi mét đất, mỗi phần tài sản được người dân đồng thuận bàn giao hôm nay chính là sự đóng góp thiết thực cho một tuyến đường ĐT.717 khang trang, thuận lợi, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong thời gian tới”, Chủ tịch UBDN xã Nam Thành Đoàn Công Hoà chia sẻ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Nam Thành cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị và cán bộ được phân công phụ trách địa bàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời tuyên truyền, vận động và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thôn 1, 2, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh.

Công an địa phương tham gia hỗ trợ công tác vận động, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án

Các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, nhận các chế độ, chính sách theo quy định và sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công công trình trong thời gian sớm nhất (chậm nhất đến ngày 24/9/2026).

Đối với những trường hợp còn khó khăn, vướng mắc hoặc có kiến nghị, đề nghị bà con phản ánh trực tiếp với chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Chính quyền địa phương cam kết không né tránh trách nhiệm, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Xã Nam Thành cũng kiến nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công sớm triển khai thi công Dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND xã Nam Thành khen thưởng đột xuất 2 tập thể, 4 hộ gia đình và một cá nhân

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Nam Thành đã quyết định khen thưởng đột xuất 2 tập thể, 4 hộ gia đình và một cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc bàn giao mặt bằng thi công đường ĐT.717.