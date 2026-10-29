Lâm Đồng: Phân vùng kịch bản ứng phó rủi ro thiên tai

Sáng 29-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 – 2030, trong đó đề ra các kịch bản ứng phó chi tiết nhằm huy động hiệu quả nguồn lực, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khu vực vết nứt trên đèo Mimosa, ngày 28-9-2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng phân vùng kịch bản ứng phó đặc thù, ưu tiên ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất (trọng điểm tại các đường đèo Prenn, Mimosa, Bảo Lộc, Quốc lộ 27C, 28B), an toàn hồ đập và cháy rừng; tại vùng ven biển, bán khô hạn ưu tiên ứng phó bão, ngập cửa sông, hạn hán và xâm nhập mặn. Yêu cầu riêng đối với đặc khu Phú Quý phải chủ động dự trữ lương thực, nước uống, nhiên liệu, thuốc và điện dự phòng từ 30 đến 45 ngày.

Phương án cũng phân cấp cụ thể cấp độ rủi ro trong chỉ huy: Cấp độ 1 do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ huy, từ cấp độ 2 trở lên do Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng chỉ huy. Ở mọi cấp độ, Chủ tịch UBND cấp xã chủ động tổ chức bảo vệ, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian chờ lực lượng hỗ trợ; các lực lượng trên địa bàn chịu sự chỉ huy thống nhất của người chỉ huy tại địa bàn.

Trong trường hợp xảy ra lũ quét và sạt lở đất, quy định rõ nguyên tắc có dấu hiệu nguy hiểm là sơ tán ngay, không chờ bản tin. Việc sơ tán phải hoàn thành trước khi tuyến tiếp cận bị chia cắt và tuyệt đối không bố trí điểm sơ tán tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.