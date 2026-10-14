Lâm Đồng phấn đấu thu hơn 9.300 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì cuộc họp

Theo Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9 đạt hơn 26.000 tỷ đồng, bằng 80,22% dự toán Trung ương giao, 75,51% dự toán HĐND tỉnh giao và 73,73% chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 23.899 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 2.085 tỷ đồng, vượt 28,92% dự toán Trung ương và vượt 18,51% dự toán HĐND tỉnh giao.

Một số khoản thu, sắc thuế đạt kết quả tích cực như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 95,32%; thu tài chính đạt 93,71%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,12%; thuế thu nhập cá nhân đạt 82,72%.

Bà Bùi Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính nêu báo cáo tại cuộc họp

Tuy nhiên, một số nguồn thu hiện còn thấp, nhất là thu từ đất và nhà mới đạt hơn 3.412 tỷ đồng, bằng 46,27% dự toán HĐND tỉnh giao. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 2.870 tỷ đồng, bằng 44,16% dự toán. Thuế bảo vệ môi trường cũng chỉ đạt 40,22% dự toán do tác động của các chính sách miễn, giảm thuế đang được thực hiện.

Toàn tỉnh có 98/124 xã, phường, đặc khu đạt và vượt tiến độ dự toán thu ngân sách. Trong đó, 51 địa phương đã có số thu vượt dự toán cả năm; còn 26 địa phương đạt dưới 75% dự toán, chủ yếu do nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thấp, chưa triển khai được các dự án đấu giá và chịu tác động từ một số chính sách thuế mới.

Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Long nêu ý kiến

Để hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, trong 3 tháng cuối năm, toàn tỉnh phải thu thêm hơn 9.300 tỷ đồng; nếu tính theo chỉ tiêu tăng trưởng, số thu còn phải thực hiện là hơn 9.806 tỷ đồng. Nhiệm vụ nặng nhất là thu từ đất và nhà với hơn 4.487 tỷ đồng, tiếp đến là thu thuế, phí và lệ phí hơn 3.077 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết hơn 1.544 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành thuế... tập trung phân tích khả năng thu từ từng dự án đất đai, tiến độ xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi nợ thuế và khai thác các nguồn thu còn dư địa. Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn thành xác định giá đất đối với nhiều dự án trong tháng 11 và tháng 12, với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến phát sinh hơn 6.200 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến

Tuy nhiên, việc thu đủ số tiền này trong năm 2026 gặp khó khăn do quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi có thông báo nộp tiền. Vì vậy, các đơn vị đề nghị đẩy nhanh tối đa quá trình xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính đối với từng dự án.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm là nhiệm vụ trọng tâm, phải được triển khai quyết liệt, cụ thể và gắn trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Phải rà soát chi tiết từng nguồn thu, khoản thu, dự án và người nộp thuế; xây dựng tiến độ thực hiện theo tuần, theo tháng, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền. Đối với nguồn thu từ đất, các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy nhanh xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Ngành thuế được yêu cầu tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, kiểm tra những lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao như: bất động sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; rà soát, phân loại từng khoản nợ, áp dụng đầy đủ các biện pháp thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, cùng với chống thất thu và thu hồi nợ đọng, các cơ quan phải tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu cao nhất là khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.