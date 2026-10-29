Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe miễn phí trong tháng 11/2026

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại Trạm Y tế xã D'ran

Theo Sở Y tế, sau thời gian UBND tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm”, nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc, huy động hệ thống chính trị phối hợp tổ chức điểm khám thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa chủ động trong công tác triển khai.

Khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại xã D'ran

Để bảo đảm tiến độ, từ ngày 31/10/2026, Sở Y tế sẽ khóa tính năng chỉnh sửa số liệu nhóm đối tượng trên phần mềm theo dõi (vnemr.com). Do đó, sở yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, xác định chính xác số lượng đối tượng và cập nhật dữ liệu lên hệ thống trước thời hạn này.

Cập nhật thông tin khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại xã D'ran

Bên cạnh đó, các địa phương cần chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế trong việc bố trí địa điểm, lịch khám khoa học, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia đầy đủ, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực. Các cơ sở khám, chữa bệnh cũng được yêu cầu huy động nhân lực, nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm thực hiện hiệu quả chiến dịch ý nghĩa này.