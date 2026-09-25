Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng trong tháng 11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ kiểm tra thực tế tại dự án. (Ảnh Ngọc Bảo)

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 101 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 192 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 4,9 km, nền đường rộng 17 m, mặt đường rộng 9 m, vỉa hè hai bên rộng 4 m, cùng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và chiếu sáng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đến ngày 24/9, giá trị xây lắp của dự án đạt khoảng 44% giá trị hợp đồng. Hệ thống thoát nước mưa đã thi công hơn 6,1/9,1 km; hệ thống thoát nước thải đạt gần 4,8/7,5 km. Các cửa xả số 1, số 3 và số 7 đã hoàn thành.

Toàn cảnh Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh Ngọc Bảo)

Phần nền đường đã được mở rộng tại nhiều vị trí. Một số đoạn đã hoàn thiện vỉa hè, như: khu vực từ Bến xe Phương Trang đến Hồ Quang Cảnh phía biển; từ Cầu Rạng đến Khu du lịch Mũi Né Nhỏ phía đồi; khu vực trước chợ Hàm Tiến, Centara và đoạn từ trụ sở UBND phường Hàm Tiến cũ đến Trường Tiểu học Hàm Tiến.

Cùng với đó, nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa, gồm: đoạn từ cửa xả số 6 đến Centara Resort dài khoảng 560 m; từ Bến xe Phương Trang đến Mũi Né Nhỏ khoảng 300 m; từ Trạm Y tế Hàm Tiến đến khu vực nhà thuốc Long Châu khoảng 300 m và từ cửa xả số 7 đến cơ sở nước đá Hiệp Hưng khoảng 200 m.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ kiểm tra thực tế tại dự án. (Ảnh Ngọc Bảo)

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được giải quyết toàn bộ; có 492/492 hồ sơ được phê duyệt, đạt 100%, với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% tổng kinh phí dành cho công tác này. Như vậy, mặt bằng phục vụ dự án đã được giải quyết 100%. Hiện một số hộ dân còn lại đang hoàn tất tháo dỡ, di dời tài sản trên thực địa để bàn giao cho đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện cửa xả số 6, đồng thời triển khai thảm bê tông nhựa tại những đoạn đủ điều kiện. Trong đó, đoạn từ nhà thuốc Long Châu đến Khu du lịch Mũi Né Nhỏ, dài khoảng 600 m, sẽ được tập trung hoàn thiện các hạng mục để sớm thảm mặt đường.

Phấn đấu trong tháng 11, các đơn vị tập trung hoàn thành những hạng mục còn lại, kiểm tra, nghiệm thu và hoàn chỉnh công trình.

Công trình đang được tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh Ngọc Bảo)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu bám sát tiến độ từng hạng mục, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thi công. Trong quá trình triển khai phải kiểm soát chặt chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Công trình đang được tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh Ngọc Bảo)

Việc sớm hoàn thành tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông và các công trình kỹ thuật trên tuyến, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, khách du lịch cũng như nâng cao hiệu quả khai thác nguồn vốn đầu tư công.