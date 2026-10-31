Lâm Đồng phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Công trình xây dựng bờ kè tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 18803/UBND-KTTH ngày 29/10/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư. Với tỷ lệ mới đạt 60,52% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao tính đến ngày 28/10, khối lượng công việc cần hoàn thành trong khoảng hai tháng cuối năm là rất nặng nề.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư chủ động tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ.

Việc kiểm tra không chỉ tập trung vào ngày làm việc thông thường mà còn được yêu cầu thực hiện cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt và mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu các đơn vị kiên quyết áp dụng những biện pháp cần thiết, kể cả thay thế nhà thầu, nếu cần thiết để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án. Đây là động thái thể hiện quyết tâm xử lý tình trạng chậm trễ trong quá trình triển khai các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Cùng với việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp thực hiện, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, không báo trước. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Trong bối cảnh thời gian giải ngân còn lại không nhiều, yêu cầu kiểm tra sát công trường, đôn đốc tiến độ và gắn trách nhiệm người đứng đầu được đặt ra nhằm thúc đẩy các dự án chuyển biến thực chất. Bên cạnh mục tiêu giải ngân hết nguồn vốn, việc bảo đảm chất lượng thi công và hiệu quả sử dụng vốn cũng là yêu cầu cần được duy trì trong quá trình tăng tốc thực hiện các công trình./.