Lâm Đồng phấn đấu 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận hỗ trợ chuyển đổi số

Lâm Đồng đặt mục tiêu 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận hỗ trợ chuyển đổi số trong năm 2026

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, chương trình hỗ trợ chuyển đổi số được triển khai trên toàn tỉnh, hướng đến nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, cửa hàng và hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ. Việc hỗ trợ được tổ chức trực tiếp tại cơ sở, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền.

Kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng tập trung vào 4 nhóm nội dung gồm: ứng dụng công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng dữ liệu số và xây dựng thương hiệu và hiện diện trực tuyến.

Hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ từ những việc cụ thể, như dùng phần mềm quản lý, thanh toán số, mã QR, chữ ký số đến thử nghiệm các giải pháp AI.

Chương trình cũng hướng dẫn bán hàng đa kênh, marketing trực tuyến, quản lý tài chính, hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế điện tử, thanh toán điện tử và kết nối với các sàn thương mại điện tử.

Các cơ quan sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh Lâm Đồng về dùng phần mềm quản lý, thanh toán số, mã QR

Đối với doanh nghiệp thành lập trong vòng 1 năm và hộ kinh doanh có giấy đăng ký kinh doanh, kế hoạch có chính sách miễn phí 2 năm sử dụng một tên miền “biz.vn” cùng các dịch vụ số như website, email và hosting đăng ký đầu tiên.

Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức ít nhất một hội nghị hoặc lớp tập huấn, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp các giải pháp số. Mỗi địa phương sẽ có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số và một ngân hàng đồng hành để khảo sát, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

UBND cấp xã sẽ lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức tuyên truyền và phối hợp cài đặt, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số. Tổ công nghệ số cộng đồng được huy động để khảo sát, tư vấn và cập nhật cơ sở dữ liệu tại địa phương.

Việc hỗ trợ được tỉnh Lâm Đồng tổ chức trực tiếp tại cơ sở, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền

Các hoạt động dự kiến được triển khai trực tiếp tại xã, phường, đặc khu trong quý IV/2026. Tỉnh đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa, cửa hàng, hộ kinh doanh có nhu cầu được cấp tên miền “.vn”, qua đó thúc đẩy hiện diện trực tuyến.