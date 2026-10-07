Lâm Đồng phân công xử lý 8 kiến nghị, vướng mắc về kinh tế

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì cuộc họp Tổ chỉ đạo chiều 7/10

Chiều 7/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì cuộc họp Tổ chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tỉnh trong lĩnh vực kinh tế. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải dự họp.

Tại cuộc họp, Tổ chỉ đạo rà soát 8 nội dung kiến nghị Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực công thương, tài chính, năng lượng, khoáng sản, giao thông và hỗ trợ doanh nghiệp.

Các kiến nghị gồm: xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm; tháo gỡ khó khăn cho dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân III; rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản bô xít, xử lý các khu vực chồng lấn với khu dân cư, đất sản xuất.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải trao đổi một số nội dung tại cuộc họp

Tỉnh cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời liên quan đến quy hoạch khoáng sản; hướng dẫn trình tự thực hiện các trạm BTS trên đất rừng; hỗ trợ ngân sách Trung ương để hoàn chỉnh 2 dự án cao tốc và thống nhất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong số 8 nội dung được rà soát, kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Phan Thiết - Gia Nghĩa đã được giải quyết. Hai nội dung về tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án năng lượng tái tạo và triển khai các trạm BTS đã được cơ quan Trung ương có văn bản hướng dẫn hoặc ý kiến xử lý. Như vậy, còn 5 nội dung tiếp tục được tỉnh kiến nghị, phối hợp với các cơ quan Trung ương để tháo gỡ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc (bên phải) và Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến (bên trái) dự và theo dõi cuộc họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các nội dung này phải được phân công cụ thể cho từng cá nhân, cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp. Mỗi nhóm vấn đề phải xác định rõ tỉnh đã làm gì, Trung ương đã xử lý đến đâu, phần việc nào thuộc thẩm quyền địa phương và hướng triển khai tiếp theo.

Theo phân công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì các nội dung thuộc ngành công thương; Giám đốc Sở Công thương trực tiếp thực hiện. Nhóm nội dung về tài chính do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc chủ trì; Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp thực hiện.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi cuộc họp

Người phụ trách chính có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, cán bộ tham mưu của các sở, ngành liên quan. Các đơn vị phải báo cáo kết quả, tiến độ và những vấn đề còn vướng để Tổ chỉ đạo theo dõi, tổng hợp.

Đối với các dự án năng lượng tái tạo, cuộc họp yêu cầu phân loại rõ từng nhóm vướng mắc để xác định đúng thẩm quyền xử lý. Theo đó, các dự án nằm trong khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản thuộc phạm vi tỉnh có thể được chủ động xử lý theo thẩm quyền. Trong khi đó, các dự án vướng Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg là nhóm khó khăn lớn hơn, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan Trung ương để tháo gỡ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu kết luận cuộc họp

Báo cáo của từng nhóm phải ngắn gọn, mạch lạc nhưng làm rõ đầy đủ kết quả thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan và hướng triển khai thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả thực hiện cho Tổ chỉ đạo. Tổ giúp việc tổng hợp, tham mưu báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi cuộc họp chiều 7/10

Theo Quyết định số 1678-QĐ/TU ngày 11/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thành lập Tổ chỉ đạo gồm 10 thành viên, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung làm Tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tỉnh thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung ương; định kỳ báo cáo, đề xuất Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.