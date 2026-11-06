Lâm Đồng phân công nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ngày 29/10

Quyết định phân công rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. Đồng chí sẽ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như quản lý chung về quy hoạch tỉnh; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh; đầu tư; công tác nội chính, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo chung công tác đối ngoại; các vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; các vấn đề chung về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thi đua khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ giữ mối quan hệ làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định của pháp luật và theo lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất; chỉ đạo chung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí sẽ thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành công tác chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

Giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (thứ 2 bên phải qua) kiểm tra thực tế tại dự án Khu tái định cư phường Bình Thuận

Đồng chí thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công như sau: theo dõi, chỉ đạo chung việc triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý khu kinh tế; khu kinh tế biển; khu công nghiệp; Quy hoạch tỉnh; theo dõi, chỉ đạo các dự án PPP; các công trình, dự án trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; phát triển đô thị, các khu đô thị, các khu dân cư; phòng cháy, chữa cháy trong đô thị; giá nước sạch đô thị; công viên, cây xanh đô thị; nhà ở, bất động sản; nghĩa trang.

Đồng chí quản lý lĩnh vực giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án theo lĩnh vực, dự án đầu tư được phân công phụ trách.

Đồng chí sẽ giúp Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công (từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đến khi hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng) thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các dự án, công trình đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác phụ trách theo Phụ lục đính kèm) và các công trình, dự án khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao bổ sung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải sẽ giúp Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách (bao gồm các dự án có khó khăn vướng mắc và các dự án phát sinh mới, từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng) thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trừ các dự án, công trình đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác phụ trách theo dõi.

Đồng chí trực tiếp xem xét, ký duyệt các văn bản trình và báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các văn bản trình và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh; các văn bản trình và báo cáo HĐND tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng chí giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành khác theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp được phân công nhiệm vụ giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các đơn vị gồm Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (bao gồm các ban quản lý dự án trực thuộc), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (bao gồm các ban quản lý dự án trực thuộc) đến hết ngày 31/12/2026, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Thuế tỉnh, Hải quan, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII, Ngân hàng (bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh), các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (thứ nhất từ phải qua) kiểm tra tiến độ thi công dự án Cầu Phước Cát, xã Đạ Tẻh 2 vào chiều 7/10

Đồng chí thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công như theo dõi, chỉ đạo công tác giải ngân đầu tư công trên toàn tỉnh; chỉ đạo, theo dõi chung tiến độ cập nhật kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751; theo dõi, chỉ đạo các dự án cải thiện môi trường đô thị của tỉnh.

Đồng chí theo dõi lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm; vốn hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác; giải ngân vốn đầu tư công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý giá, quản lý tài sản công tại địa phương; các hoạt động dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật; đấu thầu; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; phát triển kinh tế tư nhân; hoạt động xổ số kiến thiết; thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; hải quan; kho bạc; ngân hàng và tín dụng; vay và trả nợ của chính quyền địa phương; kế toán, kiểm toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp theo dõi việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án theo lĩnh vực, dự án đầu tư được phân công phụ trách; phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí sẽ theo dõi phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp của HĐND tỉnh; chỉ đạo công tác phục vụ các đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí trực tiếp xem xét, ký duyệt các văn bản trình và báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các văn bản trình và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh; các văn bản trình và báo cáo HĐND tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng chí giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Đồng chí làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành khác theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chỉ đạo khi kiểm tra thực tế về tiến độ thi công dự án Hồ chứa nước Ka Pét

Đồng chí thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công như quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Né; công tác tư pháp; thi hành án; các vấn đề về nhân quyền; hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lĩnh vực ngoại vụ; công tác biên giới; công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; quản lý công tác cai nghiện ma túy và các cơ sở cai nghiện ma túy; tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống ma túy.

Đồng chí theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án theo lĩnh vực, dự án đầu tư được phân công phụ trách.

Đồng chí theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách; phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công và các công trình, dự án khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao bổ sung.

Đồng chí phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các công trình, dự án có tính chất hỗn hợp, các dự án về du lịch trên địa bàn khu vực Bình Thuận (cũ).

Đồng chí trực tiếp xem xét, ký duyệt các văn bản trình và báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các văn bản trình và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh; các văn bản trình và báo cáo HĐND tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng chí sẽ thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Đồng chí làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành khác theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Nguyễn Ngọc Phúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vườn quốc gia, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (nón đen) cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan đã có chuyến khảo sát dọc bờ biển Mũi Né

Đồng chí thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công như công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quản lý đất đai; tài nguyên nước; đo đạc và bản đồ; bảo vệ môi trường; khí tượng thủy văn; ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; theo dõi chung chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giá nước sạch khu vực nông thôn; rác thải, giá dịch vụ xử lý rác thải; những vấn đề thường xuyên về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; năng lực cạnh tranh.

Đồng chí theo dõi kế hoạch xúc tiến đầu tư, chương trình xúc tiến đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư của địa phương; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án theo lĩnh vực, dự án đầu tư được phân công phụ trách.

Đồng chí phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các công trình, dự án khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao bổ sung; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách và các công trình, dự án có tính chất hỗn hợp trên địa bàn khu vực Lâm Đồng (cũ).

Đồng chí trực tiếp xem xét, ký duyệt các văn bản trình và báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các văn bản trình và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh; các văn bản trình và báo cáo HĐND tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng chí giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Đồng chí làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành khác theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Đinh Văn Tuấn giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Bảo hiểm xã hội tỉnh, hội, hiệp hội và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (áo khoác) khảo sát điểm khám sức khỏe tại phường Phú Thủy

Đồng chí thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công như y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; lao động, tiền lương.

Đồng chí theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; quảng cáo; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác hội, hiệp hội; thanh niên; văn thư, lưu trữ; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án theo lĩnh vực, dự án đầu tư được phân công phụ trách.

Đồng chí phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các công trình, dự án khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao bổ sung; phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các dự án về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ và các dự án, công trình đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác phụ trách.

Đồng chí trực tiếp xem xét, ký duyệt các văn bản trình và báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các văn bản trình và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh; các văn bản trình và báo cáo HĐND tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng chí giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Đồng chí làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành khác theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Nguyễn Bá Út giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, gồm Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, bao gồm các ban quản lý dự án trực thuộc (từ ngày 1/1/2027).

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út (thứ 3 từ bên phải qua) kiểm tra mỏ đá Nam Thắng, xã Thuận An

Đồng chí thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công như hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (bô xít, alumin, nhôm, titan...); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; các ngành công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; hoạt động khuyến công; điện, giá điện; năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường; thương mại biên giới; dịch vụ logistics; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí theo dõi, chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản, địa chất, vật liệu xây dựng; quản lý khu công nghệ cao; cụm công nghiệp; phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng số; bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực phụ trách; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án theo lĩnh vực, dự án đầu tư được phân công phụ trách.

Đồng chí phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (bao gồm các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư kể từ ngày 1/1/2027), trừ các dự án, công trình đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác; phê duyệt chủ trương đầu tư; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các công trình, dự án có tính chất hỗn hợp trên địa bàn khu vực Đắk Nông (cũ).

Đồng chí trực tiếp xem xét, ký duyệt các văn bản trình và báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các văn bản trình và báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh; các văn bản trình và báo cáo HĐND tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng chí giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Đồng chí sẽ làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo và tổ chức phối hợp liên ngành khác theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.