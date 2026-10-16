Lâm Đồng phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống thiên tai

Tỉnh Lâm Đồng phân bổ hàng dự trữ quốc gia về các địa phương

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND các xã, phường về việc triển khai tiếp nhận. Toàn bộ trang thiết bị dự trữ quốc gia bao gồm xuồng cao tốc, áo phao, phao tròn cứu sinh, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện và máy khoan phá bê tông được phân bổ và bàn giao tại 3 khu vực.

Cụ thể, khu vực I nhận hàng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt vào ngày 16/10. Khối lượng phân bổ chính phục vụ cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy lợi - Tài nguyên nước và các địa phương như Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Cát Tiên, Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm... Tổng số lượng hàng hóa gồm 1 xuồng cao tốc DT1, 2 xuồng cao tốc DT2, 1.320 chiếc áo phao cứu sinh, 1.780 chiếc phao tròn cứu sinh, 5 máy bơm nước chữa cháy, 2 máy phát điện 50KVA và 2 máy khoan phá bê tông.

Khu vực II nhận hàng tại phường Bình Thuận vào ngày 15/10 với tổng số lượng gồm 980 chiếc áo phao cứu sinh và 1.330 chiếc phao tròn cứu sinh. Mục đích phục vụ cho các địa phương, đơn vị tại khu vực như Phan Thiết, Bình Thuận, Hàm Thắng, Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Sông Lũy...

Khu vực III nhận hàng tại phường Nam Gia Nghĩa vào ngày 15/10, với tổng số lượng 700 chiếc áo phao cứu sinh và 890 chiếc phao tròn cứu sinh. Số hàng dự trữ này phục vụ cho các địa phương trong khu vực như Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song, Tà Đùng, Krông Nô, Thuận An...

Các địa phương tiếp nhận hàng hóa phục vụ phòng, chống thiên tai

Các đơn vị nhận hàng có trách nhiệm chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để bốc xếp, vận chuyển về đơn vị và tiến hành ký biên bản giao nhận theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 5/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định về việc tiếp nhận, phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổ chức tiếp nhận, phân bổ số lượng hàng dự trữ quốc gia theo số lượng cụ thể.