Lâm Đồng: Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương trao học bổng cho học sinh vùng cao

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu

Chương trình trao học bổng đợt 1, năm học 2026-2027 được tổ chức tại 2 điểm thuộc tỉnh Lâm Đồng: khu vực huyện Tánh Linh (cũ), Ban Tổ chức trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh, tại tu viện Quảng Đức (xã Đồng Kho); khu vực huyện Bảo Lâm (cũ) tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh tại Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (thôn 3 Lộc Lâm, xã Bảo Lâm).

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương cho biết mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho một năm học (được chia làm hai đợt theo hai học kỳ) là tấm lòng, sự quan tâm của chư tôn đức GHPGVN.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trao học bổng cho học sinh tại Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi

Chương trình trao học bổng của Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương tại tỉnh Lâm Đồng, thể hiện tinh thần "tốt đời đẹp đạo", sự quan tâm thiết thực đến thế hệ tương lai của đồng bào dân tộc thiểu số; Phân ban sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trao học bổng đợt 1 năm học 2026-2027 tại các khu vực theo kế hoạch.