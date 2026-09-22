Lâm Đồng phải hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11/2026

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc làm việc với các đơn vị, địa phương về tiến độ khám sức khỏe trên địa bàn

Chiều 22/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các đơn vị để nắm bắt tiến độ triển khai giải pháp khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (bên phải); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (bên trái) tham dự buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo của Sở Y tế tại buổi làm việc, đến ngày 10/9/2026, Lâm Đồng đã tổ chức khám sức khỏe cho trên 2,53 triệu người, đạt 65% kế hoạch. Trong đó, có hơn 355.878 trẻ em dưới 6 tuổi được khám; từ 6 đến 18 tuổi trên 697.128 người; trên 18 tuổi gần 1,5 triệu người.

Đại biểu của các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Theo đánh giá, việc khám sức khỏe cho người dân tại Lâm Đồng vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân được đơn vị liên quan lý giải là do địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên giao thông đi lại khó khăn.

Một số nhóm đối tượng khó huy động tham gia khám, nhất là người đi làm xa, người thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Nhiều trường hợp người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ, chưa quan tâm đến việc tham gia khám sức khỏe.

Đại biểu của các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là nhiệm vụ mới nên gây khó khăn trong phân định chính xác các loại đối tượng khám.

Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhiều phương án, giải pháp đẩy nhanh tiến độ khám bệnh được các đơn vị phân tích và "chốt" để thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho rằng, các địa phương còn lúng túng trong việc xác định chủ thể hợp đồng đấu thầu, chỉ định thầu

Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho rằng, các địa phương còn lúng túng trong việc xác định chủ thể hợp đồng đấu thầu, chỉ định thầu. Ngành y tế đề nghị Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương.

"Các địa phương xây dựng kế hoạch, xác định địa điểm rất cụ thể, chi tiết. Ngành y tế sẽ tập trung nhân lực tổ chức khám lưu động theo kế hoạch địa phương xây dựng", bà Duyên đề xuất.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, vướng mắc nhất của địa phương là công tác đấu thầu, chỉ định thầu. Nguồn kinh phí khám sức khỏe cho học sinh tại các trường học cũng vướng nên tỷ lệ khám bệnh chưa cao.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, vướng mắc nhất của địa phương là công tác đấu thầu, chỉ định thầu

"Hiện nay, dữ liệu đối chiếu cập nhật đối tượng khám sức khỏe chưa đồng bộ nên khó xác định chính xác tỷ lệ đã khám và chưa khám sức khỏe", bà Thảo cho biết.

Bà Hồ Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt đề xuất Sở Y tế hướng dẫn cụ thể hơn về dữ liệu khám sức khỏe của người dân

Về công tác khám, chữa bệnh, bà Hồ Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường- Đà Lạt đề xuất, Sở Y tế cần hướng dẫn cụ thể hơn về dữ liệu khám sức khỏe của người dân. Trên cơ sở này, địa phương sẽ đối chiếu với dữ liệu dân cư, tránh trùng hoặc sót đối tượng.

Giải đáp vướng mắc của các địa phương, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến khẳng định, riêng nguồn kinh phí khám sức khỏe luôn được ưu tiên. Đến nay, đơn vị đã phân bổ 2 đợt cho các xã, phường, đặc khu, với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến khẳng định, riêng nguồn kinh phí bố trí công tác khám bệnh cho người dân luôn được ưu tiên

"Đây là nguồn kinh phí ưu tiên thực hiện nên sở đã hướng dẫn rất cụ thể, kỹ càng định mức cho các địa phương. Riêng những địa phương nào giải ngân hết, tiếp tục đề xuất Sở Tài chính để được bố trí nguồn kinh phí kịp thời", ông Tiến khẳng định.

Đối với vướng mắc về công tác đấu thầu, chỉ định thầu các đơn vị khám, chữa bệnh, ông Lê Ngọc Tiến khẳng định, Trung ương vừa có quy định và hướng dẫn mới. Trong tuần này, Sở Tài chính sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, quá trình thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, khó khăn ở đâu, các địa phương báo cáo ngay tại đó để có hướng xử lý

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc khẳng định, hơn 30% người dân còn lại chưa được khám sức khỏe phần lớn là đối tượng rất khó khăn. Hiện tại, các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp thật kỹ lưỡng, khó khăn ở đâu, báo cáo ngay tại đó để có hướng xử lý, đẩy nhanh tiến độ khám bệnh.

Hầu hết kế hoạch mà các địa phương xây dựng còn rất chung chung. Chưa kể, nhiều xã, phường còn "ngại" đề xuất, chỉ định chủ thể đấu thầu. Mỗi đơn vị phải có lộ trình thật rõ ràng, mới có thể đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu khám bệnh cho người dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc, hiện nay, các quy định về kinh phí, chủ thể đấu thầu, chỉ định thầu trong khám, chữa bệnh đã rõ ràng và đầy đủ. Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn kịp thời cho các địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các xã, phường rà soát kỹ đối tượng, đẩy nhanh tiến độ khám, chữa bệnh

Về phía UBND tỉnh cần chỉ đạo các xã, phường, đặc khu triển khai lựa chọn đơn vị chỉ định thầu, cũng như xây dựng lại kế hoạch hết sức chi tiết trong quá trình khám, chữa bệnh. Quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương đẩy nhanh khám lưu động, ưu tiên khám lâm sàng theo thôn, buôn, bản của từng địa bàn.

Sở Y tế điều tiết linh hoạt trong công tác giới thiệu các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để các xã, phường, đặc khu có thêm nhiều sự lựa chọn, bảo đảm công tác khám bệnh đúng thời gian, đúng đối tượng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết, nhất là công tác đấu thầu, chỉ định thầu cho các địa phương

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với vướng mắc mà địa phương gặp phải, trên cơ sở hướng dẫn mới từ Trung ương, Sở Tài chính khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết, nhất là công tác đấu thầu, chỉ định thầu.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngay sau buổi làm việc, đơn vị phải xây dựng, triển khai lộ trình, tập trung nguồn nhân lực, bảo đảm khám đủ, khám đúng chất lượng. Sở linh hoạt trong việc giới thiệu cho các xã, phường, đặc khu những đơn vị đủ điều kiện thực hiện công tác khám, chữa bệnh, giúp các địa bàn có thêm nhiều sự lựa chọn.

Đối với vướng mắc về cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo khắc phục kịp thời, tránh trùng và sót đối tượng trong khám, chữa bệnh.

Công tác khám, chữa bệnh cho người dân là nhiệm vụ chính trị. Các xã, phường, đặc khu nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tất cả phải rõ công việc, rõ nhiệm vụ để hoàn thành tỷ lệ khám bệnh cho người dân trong tháng 11/2026. Địa phương nào không hoàn thành, người đứng đầu địa bàn đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười