Lâm Đồng nhìn lại một năm hợp tác nông nghiệp biên giới và bảo vệ sản xuất nông sản

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“Lá chắn” xanh tại các cửa khẩu biên giới

Trong chuỗi hoạt động công tác biên giới đất liền năm nay, điểm sáng nổi bật là sự chủ động, nghiêm túc của hai Trạm Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu Đắk Peur và Bu Prăng. Để đảm bảo nông sản qua lại biên giới luôn an toàn và đúng quy định, các cán bộ kiểm dịch đã duy trì quy trình kiểm tra bài bản, từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế phương tiện, hàng hóa, bao bì cho đến lấy mẫu giám định.

Tính đến thời điểm báo cáo, các trạm đã cấp 156 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho 221 lô hàng nhập khẩu. Tổng khối lượng hàng hóa được xử lý lên tới 41.712 tấn/m3, chủ yếu gồm củ sắn, hạt điều và gỗ xẻ hộp các loại. Theo đó, qua các đợt kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng chức năng chưa phát hiện bất kỳ sinh vật gây hại mới hay đối tượng kiểm dịch nguy hiểm nào xâm nhập vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/9/2026, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu cũng được triển khai đồng bộ. Đã có 5 lô hàng với tổng khối lượng 300 tấn được xác nhận đạt tiêu chuẩn nhập khẩu. Sự phối hợp ăn ý giữa lực lượng kiểm dịch với Hải quan, Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp giao thương mà còn giữ vững “tấm lá chắn” bảo vệ cây trồng trong nước.

Thắm tình hữu nghị Việt - Lào qua những mầm xanh

Song song với nhiệm vụ gác cổng biên giới, công tác hợp tác với các tỉnh bạn Lào cũng ghi nhận những kết quả vô cùng ấm áp và thiết thực.

Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục đã chủ động lên kế hoạch và hoàn thành việc trao tặng cây giống hỗ trợ tỉnh Xaysomboun (Lào). Ngày 26/8/2026, 2.800 cây giống hoa chất lượng cao đại diện cho sắc màu nông nghiệp Lâm Đồng – bao gồm Mimosa, Mai anh đào, Cẩm tú cầu, Đồng tiền và nhiều giống cúc đặc trưng – đã được vận chuyển an toàn và bàn giao cho nước bạn tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An). Những mầm xanh này không chỉ tô điểm cho không gian của tỉnh bạn mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó, sẵn sàng chia sẻ của chính quyền và nhân dân Lâm Đồng.

Ngoài ra, với tỉnh Xiêng Khoảng, Chi cục cũng đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác tổng thể, hứa hẹn mở ra nhiều chương trình giao lưu kỹ thuật nông nghiệp thiết thực trong thời gian tới.

Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp xuất khẩu

Liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn luật pháp. Các hợp tác xã, doanh nghiệp và bà con nông dân được đồng hành chi tiết từ khâu quy trình sản xuất, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Việc lồng ghép quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng Lâm Đồng gắn liền với việc đáp ứng điều kiện xuất khẩu đã giúp nông dân tự tin hơn khi đưa nông sản quê nhà bước ra thị trường quốc tế.

Vẫn còn đó những băn khoăn và chặng đường phía trước

Dù đạt được nhiều kết quả khởi sắc, công tác biên giới thực tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Việc cơ sở giám định sinh vật gây hại nằm xa cửa khẩu đôi khi làm kéo dài thời gian chờ đợi thông quan của doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông kết nối biên giới chưa đồng bộ, hàng hóa vẫn phải qua cầu tạm; cơ sở vật chất, nơi làm việc tập trung cho các lực lượng liên ngành tại Đắk Peur và Bu Prăng còn thiếu thốn...

Bước sang năm 2027, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác kỹ thuật với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đồng thời, Chi cục cũng kiến nghị các cấp thẩm quyền sớm quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông cửa khẩu, trang bị máy móc kiểm định hiện đại tại chỗ. Có như vậy, các cán bộ kiểm dịch mới vững vàng hơn trong sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ vững an toàn cho nền nông nghiệp tỉnh nhà./.