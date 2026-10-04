Lâm Đồng nhiều nhà dân bị ngập, cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn

Chợ Hàm Kiệm (xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng) và nhà dân bị ngập sâu trong nước đang được di dời vào trưa ngày 24/9. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Cụ thể, đêm ngày 3 và rạng sáng 4/10, sau đợt mưa lớn đã gây ngập khu dân cư trên địa bàn xã Bảo Lâm 2. Mực nước lũ ghi nhận từ 0,8 – 1,2m, ảnh hưởng đến khoảng 40 hộ dân ở vùng trũng thấp tại một số thôn trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm ngày 4/10, lực lượng chức năng của địa phương gồm cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở và đoàn viên, thanh niên đã được huy động đến hỗ trợ di dời người, tài sản của các hộ dân trong vùng ngập đến nơi an toàn. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng được chính quyền địa phương bố trí hội trường thôn để tạm trú, chờ nước rút.

Tương tự, do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 3 và rạng sáng 4/10, nhiều khu vực trên địa bàn phường B’Lao (một phần của thành phố Bảo Lộc cũ) cũng bị ngập nặng trên diện rộng. Đặc biệt tại tổ dân phố Nausri, Tân Hóa và Kim Thanh ghi nhận nước lũ dâng cao hơn 1m, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.

Ngay trong đêm, lực lượng quân sự của địa phương phối hợp cùng các đơn vị triển khai công tác ứng phó xuyên đêm, hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn. Ghi nhận đến trưa 4/10, sau khi nước lũ tại các khu vực bị ngập đã rút, các lực lượng chức năng vẫn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, di chuyển tài sản.

Trước đó, sau trận mưa rất lớn chiều ngày 2 và 3/10, nhiều diện tích cây trồng, vườn rau hoa trong nhà kính thuộc địa bàn phường Langbiang – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt cũng bị thiệt hại do nước ngập sâu. Đặc biệt tại vùng trồng hoa hồng công nghệ cao dưới chân núi Langbiang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước lũ kèm bùn đất quét qua sau trận mưa lớn chiều 2/10. Trong đó có một số nhà vườn bị thiệt hại nặng khi vườn hoa hồng đang cho thu hoạch đã bị nước lũ tàn phá. Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức thống kê thiệt hại, hỗ trợ bà con các phương án dọn dẹp, cứu cây để nhanh chóng tái sản xuất.