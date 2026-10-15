Lâm Đồng: Nhiều dự án trọng điểm thi công chậm tiến độ

Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên tiến độ thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thi công đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang, phường Tiến Thành).

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang, phường Tiến Thành); dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né (tuyến đường trọng điểm khu du lịch Mũi Né); dự án đường từ Tân Minh đi Sơn Mỹ.

Dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp có tổng chiều dài hơn 2,68 km, tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, là cửa ngõ dẫn vào trung tâm Phan Thiết và kết nối tuyến đường du lịch Mũi Né. Sau nhiều lần gia hạn và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026, tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang, trì trệ gây nhiều bức xúc cho người dân. Mặt bằng đã bàn giao nhưng đơn vị không triển khai thi công. Điển hình, gói thầu số 15 (đoạn từ ngã cổng chữ Y đến cầu Ông Nhiễu) dài hơn 1,5km, thi công tiến độ rất chậm, đạt khoảng 21% khối lượng hợp đồng.

Đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang, phường Tiến Thành) nhiều điểm không vướng mặt bằng, nhưng việc thi công rất chậm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi: 67.000 m2, với 415 hồ sơ. Đến ngày 15/10, dự án còn 5 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường và 27 trường hợp nhưng chưa nhận tiền hoặc đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết, đơn vị đã liên tục đôn đốc yêu cầu nhà thầu bổ sung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn. Đơn vị cũng đề nghị UBND xã Tuyên Quang khẩn trương phối hợp với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường 5 hồ sơ còn lại, tổ chức chi trả tiền và tổ chức vận động đôn đốc các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công công trình chậm nhất ngày 20/10/2026.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né phải hoàn thành trong năm 2026 nhưng chỉ đạt khối lượng 45%.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, chiều dài gần 5 km; dự án được gia hạn thời gian hoàn thành đến 31/12/2026. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thi công mới đạt khoảng 45% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường, lát vỉa hè và thảm bê tông nhựa tại một số đoạn đã được hoàn thành. Thời gian qua dự án vướng mắc ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên việc thi công gặp nhiều khó khăn như mặt bằng thi công không liên tục, phương án thi công phải thay đổi, một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng…

Theo UBND phường Mũi Né, đến 15/10, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được giải quyết toàn bộ; có 492/492 hồ sơ được phê duyệt, đạt 100%, với tổng kinh phí bồi thường hơn 189 tỷ đồng. Như vậy, về hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã thực hiện xong, có mặt bằng sạch để triển khai thi công. Hiện một số hộ dân còn lại đang hoàn tất tháo dỡ, di dời tài sản trên thực địa để bàn giao cho đơn vị thi công.

Riêng dự án đường từ Tân Minh đi Sơn Mỹ với tổng chiều dài tuyến 24 km, tổng mức đầu tư 682 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027. Đến ngày 15/10, dự án thi công chỉ đạt khoảng 26,7% khối lượng hợp đồng. Tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn rất chậm, một số đoạn tuyến bàn giao mặt bằng nhưng không liên tục, không có đường vào thi công. Bên cạnh đó, mỏ vật liệu cung cấp đá các loại cho công trình đang tạm ngừng hoạt động, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu biến động tăng mạnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né phải hoàn thành trong năm 2026 nhưng chỉ đạt khối lượng 45%.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ các dự án còn vướng. Đối với các hộ dân không chấp hành, các đơn vị thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Riêng đối với dự án đường Trần Quý Cáp, ông Nguyễn Minh phê bình các đơn vị vì để dự án triển khai quá chậm trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận; dự án thi công chậm rất ảnh hưởng cuộc sống người dân, việc đi lại khó khăn, người dân kinh doanh buôn bán cũng không thể thực hiện được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đến 31/10 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến đường và trong tháng 11 phải thi công hoàn thành công trình. Đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng, các đơn vị rà soát thủ tục, thực hiện cưỡng chế ngay trong tháng 10. Đối với các đơn vị thầu, rà soát hồ sơ các nhà thầu và đề xuất xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Tiến Thành, phường Bình Thuận, xã Tuyên Quang, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 tập trung hoàn thiện toàn bộ hồ sơ bồi thường còn tồn đọng. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông.