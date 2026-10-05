Lâm Đồng: Nhiều cử tri phường Bình Thuận mong các dự án khu dân cư sớm hoàn thành

Các cử tri tiếp xúc tại phường Bình Thuận. (Ảnh: THANH HẢI)

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cho biết, dự án khu dân cư Phú Tài-Phú Trinh triển khai từ 20 năm trước nhưng chưa hoàn thành, khiến người dân sống trong dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số hạng mục của dự án đã hoàn thành nhưng xuống cấp, chưa có hệ thống thoát nước, hạ tầng chưa hoàn thiện.

Đối với khu dân cư phía nam Lê Duẩn chưa lấy ý kiến của nhân dân trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch; chưa thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Do đó, cử tri yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và thúc đẩy dự án sớm hoàn thành.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phát biểu. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngoài ra, vấn đề như thu thuế giá trị gia tăng, các thủ tục hành chính rườm rà, dữ liệu ngành thuế liên thông chưa chính xác, rác thải, môi trường, thiên tai, nhất là đất đai còn vướng mắc... được nhiều cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận phát biểu. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận cho biết, dự án khu dân cư phía nam Lê Duẩn hoàn thành sẽ kết nối tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Tần và hoàn chỉnh hạ tầng thoát nước, môi trường. Hiện kinh phí triển khai dự án lớn và vướng đền bù giải tỏa, nên dự án kéo dài.

Trong khi đó, dự án khu dân cư Phú Tài-Phú Trinh, Sở Xây dựng cho biết, đã nhiều lần họp các bên liên quan, yêu cầu Công ty cổ phần phát triển Nhà Bình Thuận khắc phục tình trạng ngập cục bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ phát biểu. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Đối với dự án khu dân cư phía nam Lê Duẩn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cho biết, dự án đã lấy ý kiến người dân nhiều lần, có biên bản từ năm 2008. Đến 2013, dự án điều chỉnh quy hoạch và tiếp tục lấy ý kiến người dân vào các năm 2022, 2024.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất tái định cư và đất đấu giá; đồng thời, ổn định dân cư và cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực. Do đó mong cử tri đồng thuận, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.