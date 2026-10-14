Lâm Đồng: Nhiều công trình giao thông chậm tiến độ

Tổ công tác của tỉnh Lâm Đồng đi thực địa dự án đường ĐT.719B để đôn đốc nhà thầu. (Ảnh: THANH HẢI)

Vắng bóng người, máy móc cầm chừng

Nằm cửa ngõ dẫn vào các khu du lịch nổi tiếng Phan Thiết, Mũi Né, dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp (đi qua phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang) với tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng, vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, cùng với hố ga được rào chắn sơ sài bằng dây. Dự án khởi công cuối năm 2024 và dự tính hoàn thành 31/10/2026.

Điển hình, gói thầu số 15 (đoạn từ ngã cổng chữ Y đến cầu Ông Nhiễu) dài hơn 1,5km giá trị hơn 43 tỷ đồng, do Tổng công ty Nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần thi công đang tiến độ rất chậm. Đến ngày 7/10, dự án còn 5 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường và 59 trường hợp nhưng chưa nhận tiền hoặc đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Do đó, hơn 1 năm nay, cuộc sống người dân chung quanh đảo lộn, kinh doanh ế ẩm và nhiều vụ tai nạn đã xảy ra.

Dự án đường Trần Quý Cáp vẫn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. (Ảnh: THANH HẢI)

Tương tự, dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải (xã Tân Thành và xã Tân Hải), có chiều dài tuyến khoảng 10,3km. Công trình do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 và Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525 thực hiện, khởi công cuối năm 2022 và gia hạn hoàn thành đến tháng 11/2026. Dự án thi công đạt khoảng 35,5% khối lượng hợp đồng.

Tuy nhiên, ngày 9/10, Tổ công tác của tỉnh đi kiểm tra các mũi thi công của dự án thì chỉ có một vài chiếc xe ben chở cát và xe xúc. So với một tháng trước, dự án gần như không thay đổi. Thậm chí, có vị trí chỉ một xe xúc múc cát từ vị trí đã san lấp sang vị trí khác. Tại đây, Tổ công tác đã phê bình nhà thầu đang hoạt động mang tính chất đối phó.

Nhà thầu dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải chỉ đưa vài phương tiện khi có đoàn kiểm tra của tỉnh đến. (Ảnh: THANH HẢI)

Tại dự án đường N26 (xã Tánh Linh) chỉ còn chiều dài 190m chưa thi công. Ngày 11/10, phóng viên ghi nhận, đoạn đầu tuyến dài 45m, còn đoạn cuối tuyến 145m đang được đào bới đất, gần như không khác so với 1 tháng trước. Mặc dù thời tiết thuận lợi, nhưng chỉ có một xe cẩu xúc đất và không có công nhân trên công trình.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh cho biết, nhà thầu Công ty Xây lắp Hòa Bình thi công đường N26 rất chậm. Gần 1 tháng nay, đơn vị thi công chỉ xúc đất rồi vận chuyển đi nơi khác. Trước sự yếu kém rõ rệt của nhà thầu, xã sẽ làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư, Sở Xây dựng để phản ánh về tiến độ công trình.

Dự án Đường N26 tiến độ rất chậm. (Ảnh: THANH HẢI)

Đáng nói hơn, trong những lần lãnh đạo tỉnh giám sát hiện trường, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515, Công ty Xây lắp Hòa Bình và Tổng công ty Nông nghiệp Việt Nam-Công ty cổ phần đều cam kết đầy đủ các thiết bị máy móc, vật tư, cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án. Dẫu vậy, tiến độ công trình vẫn không chuyển biến nhiều. Nhà thầu chỉ tăng cường xe ben, xe xúc, xe lu và công nhân đến công trường khi có đoàn kiểm tra.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải. (Ảnh: THANH HẢI)

Siết chặt, giám sát dự án

Đối với dự án đường Trần Quý Cáp, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Phan Thiết (chủ đầu tư) liên tục đôn đốc yêu cầu nhà thầu bổ sung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn. Đồng thời, Ban sẽ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình năng lực của đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân xã Tuyên Quang hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường 5 hồ sơ còn lại, để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch vào ngày 20/10.

Dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải chậm tiến độ. (Ảnh: THANH HẢI)

Đánh giá về dự án trục ven biển ĐT.719B, ông Phan Thanh Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban 2) cho biết, từ khi khởi công đến giữa cuối năm 2025, dự án gặp khó khăn bồi thường giải phóng mặt bằng; nguồn cát đắp nền đường khan hiếm; thủ tục khai thác, thu hồi nguồn vật liệu từ dự án khác sang gặp khó khăn. Từ cuối năm 2025 đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 gặp khó khăn về tài chính, không bảo đảm triển khai thi công theo yêu cầu. Việc nhà thầu chưa hoàn thành gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng còn làm ảnh hưởng đến công tác thanh toán, giải ngân phần khối lượng đã thực hiện.

Dự án trục ven biển ĐT.719B chậm tiến độ. (Ảnh: THANH HẢI)

Tháng 9, Ban 2 có văn bản kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép chỉ thu hồi tạm ứng 50% giá trị khối lượng nghiệm thu thanh toán của nhà thầu, phần 50% còn lại thanh toán cho nhà thầu nhằm tạo điều kiện về nguồn vốn để tiếp tục thi công. Tuy nhiên, nhà thầu cam kết huy động tối đa nguồn lực để tiếp tục thi công hoàn thành dự án nhưng vẫn chậm tiến độ.

Dự án đường N26 đoạn 145m chỉ có một xe xúc trên công trường. (Ảnh: THANH HẢI)

Giám đốc Ban 2 Phan Thanh Hoàng cho biết, chủ đầu tư vừa mới tiến hành xử lý vi phạm hợp đồng; đồng thời yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm việc với tổ chức tín dụng về việc gia hạn thư bảo lãnh. Dẫu vậy, từ ngày 11/9-1/10, nhà thầu chưa tích cực triển khai thi công, không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Vòng xoay dự án đường ĐT.719B còn ngổn ngang. (Ảnh: THANH HẢI)

Trực tiếp kiểm tra thực địa dự án Trục ven biển ĐT.719B vào ngày 9/10, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã nghiêm khắc phê bình Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 vì thiếu nhân lực, thi công ì ạch chỉ mang tính chất đối phó. Bên cạnh đó, Ban 2 (chủ đầu tư) nhưng thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước là chưa sâu sát đôn đốc đơn vị thi công. Hiện tại, những dự án này có mặt bằng, thời tiết thuận lợi, các đơn vị lập tức thi công ngay, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Chủ đầu tư phải tiếp tục theo dõi sát tiến độ, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng cam kết, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.