Lâm Đồng nhân rộng mô hình đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Quang cảnh hội nghị

Sau thời gian triển khai, dự án cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời từng bước mở rộng mô hình đồng quản lý gắn với phát triển sinh kế bền vững.

Trong vai trò tổ chức điều hành dự án, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch. Hội đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dự án; thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban điều hành dự án; lựa chọn, ký hợp đồng với nhóm chuyên gia tư vấn; tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí tài trợ theo đúng quy định.

Đồng chí Trương Văn Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động; xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ; tổ chức các cuộc họp, khảo sát, đi thực địa và các hội nghị sơ kết, tổng kết. Trong quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cũng được kịp thời báo cáo Chương trình UNDP/GEF SGP để đề xuất điều chỉnh nội dung dự án phù hợp với tình hình thực tế.

Việc triển khai dự án có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân tỉnh với cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản, chính quyền địa phương và Hội Nông dân các cấp. Qua đó, các hoạt động được tổ chức tương đối đồng bộ, bám sát mục tiêu và tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, điều phối viên các chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, tỷ lệ hoàn thành các đầu mục công việc, hoạt động thực tế so với văn kiện dự án đạt 90,9%, tương ứng 20/22 hoạt động. Một số nội dung chưa được triển khai đầy đủ nhưng không ảnh hưởng lớn đến kết quả, mục tiêu chung của dự án; trong đó, một số hoạt động sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi dự án kết thúc.

Một trong những kết quả đáng chú ý của dự án là mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản được nhân rộng và lan tỏa đến một cộng đồng, một địa phương mới. Qua quá trình triển khai, những kinh nghiệm trong tổ chức cộng đồng, bảo vệ nguồn lợi và phối hợp quản lý từng bước được chia sẻ, tạo cơ sở để các địa phương tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Huỳnh Quang Huy, chuyên gia dự án báo cáo tại hội nghị

Dự án cũng tạo điều kiện để cộng đồng Chí Công, xã Phan Rí Cửa chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản. Mô hình đã thu hút sự quan tâm, tham quan, học tập của các địa phương trong và ngoài tỉnh, với đại diện từ Cà Mau, Đồng Tháp và Hà Tĩnh.

Đây được xem là kết quả có ý nghĩa trong việc mở rộng cách tiếp cận dựa vào cộng đồng đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thay vì chỉ dựa vào hoạt động quản lý của cơ quan chức năng, người dân trực tiếp khai thác, sinh sống tại khu vực có nguồn lợi thủy sản từng bước được nâng cao vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh kết quả về đồng quản lý, dự án cũng hướng đến mục tiêu tạo sinh kế bền vững gắn với giá trị tài nguyên thủy sản và văn hóa truyền thống nghề cá tại vùng biển được giao quyền.

Đối với mô hình du lịch cộng đồng, quá trình triển khai hiện mới dừng ở việc vận động người dân, xúc tiến các bước ban đầu để hình thành mô hình, chưa có hoạt động cụ thể. Đây là những nội dung cần tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện trong thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư và tạo thêm sinh kế ổn định cho người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc tổng kết dự án là dịp đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời nhìn nhận những nội dung còn hạn chế để có giải pháp tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Qua đó, từng bước củng cố mô hình đồng quản lý, nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gắn công tác bảo tồn với tạo sinh kế, hướng đến sử dụng bền vững tài nguyên và nâng cao đời sống người dân ven biển.