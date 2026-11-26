Quang cảnh chương trình

Chương trình “Người mẹ thứ hai” nhằm hỗ trợ du học sinh Lào hòa nhập với môi trường học tập và cuộc sống tại Việt Nam, có thêm cơ hội trau dồi tiếng Việt thông qua giao tiếp hằng ngày.

Từ đầu năm 2019 đến nay, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (khu vực trung tâm) đã nhận đỡ đầu 34/40 du học sinh quốc tịch Lào đang theo học hệ chính quy, dự bị tại các trường đại học.

Đại diện các gia đình nhận đỡ đầu du học sinh Lào tại chương trình “Người mẹ thứ hai”

Tại chương trình lần này, dưới sự vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 6 du học sinh đến từ 2 tỉnh Champasak và Bolykhamxay đang theo học hệ chính quy, dự bị tại Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin Đà Lạt được các gia đình, cá nhân trên địa bàn các phường khu vực Đà Lạt nhận đỡ đầu.

Các gia đình nhận đỡ đầu sẽ đón các em về cùng sinh hoạt, ăn cơm gia đình vào dịp cuối tuần, lễ, tết của Việt Nam; tạo điều kiện để các em tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt. Qua đó, giúp du học sinh tăng cường giao tiếp, rèn luyện tiếng Việt và có thêm sự gắn kết với cộng đồng nơi học tập.

Các gia đình nhận đỡ đầu sẽ đón các em về cùng sinh hoạt, giúp du học sinh tăng cường giao tiếp, rèn luyện tiếng Việt và có thêm sự gắn kết với cộng đồng nơi học tập

Bên cạnh hoạt động nhận đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12), Tết cổ truyền Bunpimay; ngày hội văn hóa Việt - Lào, tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng và danh lam thắng cảnh tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Hai bên cũng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nắm bắt tình hình học tập, tư tưởng và sức khỏe của du học sinh để kịp thời hỗ trợ.

Các đại biểu và du học sinh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và các gia đình; tạo điểm tựa tinh thần cho du học sinh Lào khi học tập xa quê hương và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.