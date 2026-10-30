Lâm Đồng: Nguồn lực hỗ trợ gắn với giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức An (Lâm Đồng) tổ chức khởi công xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được hơn 75 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Thông qua quỹ, tỉnh đã phân bổ 124 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 1.627 căn nhà và sửa chữa 917 căn nhà cho các hộ khó khăn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 100 hộ dân tại 10 xã triển khai mô hình sinh kế với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được tỉnh Lâm Đồng triển khai từ ngày 17/10-18/11. Tại lễ phát động ngày 15/10, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 15 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều cho biết, nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giảm nghèo, nhất là trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các vùng còn khác nhau và đời sống một bộ phận người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực hỗ trợ sẽ được gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.