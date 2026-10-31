Lâm Đồng: Người dân phường Phan Thiết đối thoại với ngành điện

Nhân viên điện lực tư vấn người dân theo dõi điện trên App. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết, điện năng là nhu cầu thiết yếu trong đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ điện và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh trên địa bàn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, phường phối hợp ngành điện đối thoại người dân để trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng điện. Thông qua tọa đàm, địa phương nhận diện các nội dung cần điều chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về ngành điện và nắm bắt đầy đủ hơn tình hình thực tế, kịp thời giải đáp các thắc mắc, đề xuất giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cung cấp điện và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng điện.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết phát biểu. (Ảnh: THANH HẢI)

Tại hội nghị, nhiều người dân đã thông tin, một số trụ điện cũ cần di dời, một số đường dây điện có nguy cơ bị ảnh hưởng do vướng vào cây xanh. Nhiều trụ viễn thông cũ, mục chân trụ tồn tại nhiều năm nhưng chưa di dời. Bên cạnh đó, nhiều viễn thông của nhà mạng không sử dụng vẫn còn treo trên trụ điện gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều trụ điện nhưng “cõng” các loại dây viễn thông chằng chịt. Ngoài ra, một số nắp đậy đồng hồ điện bị bung tróc, lỏng lẻo kém an toàn vào mùa mưa.

Theo Điện lực Phan Thiết, phường có 20.040 khách hàng sử dụng điện, trong đó có 19.820 khách hàng sinh hoạt và 220 khách hàng thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2026, các công trình đã hoàn thành, đưa vào vận hành gồm: thay thế thiết bị đóng cắt vận hành lâu năm; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung áp để khai thác 4 ngăn lộ mở rộng tại Trạm 110kV và chống quá tải trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp khu vực Bắc Sông. Các hạng mục góp phần tăng khả năng chuyển tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện cho phường và các địa bàn liên quan. Năm 2027, ngành điện tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và sửa chữa lưới điện phân phối.

Nhiều người dân tham dự tọa đàm. (Ảnh: THANH HẢI)

Trong năm 2026, điện lực đã triển khai chương trình kiểm tra, phòng ngừa sự cố và củng cố hành lang an toàn lưới điện; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức 7.640 lượt kiểm tra định kỳ và đột xuất, thực hiện phát quang khoảng 234km hành lang. Điện lực phối hợp chính quyền và đơn vị quản lý cây xanh rà soát cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn hoặc gãy đổ vào đường dây; đồng thời, vận động chủ sở hữu cây xanh chủ động xử lý theo quy định và hướng dẫn người dân phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão, ngập lụt.

Nhân viên điện lực tư vấn người dân theo dõi điện trên App. (Ảnh: THANH HẢI)

An toàn điện là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết cho biết, người dân không tự ý xây dựng, dựng biển quảng cáo, đưa xe cẩu, phương tiện hoặc vật dụng có chiều cao lớn đến gần đường dây khi chưa bảo đảm khoảng cách an toàn; không tự chặt tỉa cây có nguy cơ chạm đường dây, mà cần liên hệ điện lực để được hướng dẫn và phối hợp.

Khi mưa bão, ngập nước, chỉ ngắt điện tại vị trí khô ráo, an toàn; không chạm vào cột điện, dây điện đứt, tủ điện hoặc thiết bị nghi có điện. Khi phát hiện nguy hiểm, cần tránh xa, cảnh báo người chung quanh và báo ngay cho đơn vị chức năng.

Nhiều người dân tham dự tọa đàm. (Ảnh: THANH HẢI)

Trong thời gian tới, Điện lực Phan Thiết tập trung ba nhiệm vụ: duy trì cung cấp điện an toàn và nâng cao độ tin cậy; xử lý kịp thời kiến nghị về điện áp, công tơ, hóa đơn và dịch vụ điện; tăng cường phối hợp địa phương trong bảo vệ hành lang lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết cho hay, điện lực rất mong người dân tiếp tục thông tin về những vị trí mất an toàn, khu vực có nhu cầu sử dụng điện tăng cao và các vướng mắc trong quá trình sử dụng điện. Những ý kiến tại buổi tọa đàm sẽ được đơn vị ghi nhận, phân loại theo thẩm quyền, kiểm tra và phản hồi; đối với nội dung vượt thẩm quyền, điện lực sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Người dân tham gia đóng góp ý kiến. (Ảnh: THANH HẢI)

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết cho biết, phường cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tích cực phối hợp Điện lực Phan Thiết theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đối với các kiến nghị cần xác minh thêm, ngành điện cần ghi nhận cụ thể, xác định đầu mối và thời hạn phản hồi phù hợp cho người dân.