Lâm Đồng: Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công đường

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng đèo Tà Pứa. (Ảnh: ĐỨC LINH)

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.717 có chiều dài 9,5km, nền đường rộng 9m. Tổng diện tích đất dự tính thu hồi là 18,76ha, với 318 hồ sơ. Trong đó, xã Nam Thành có 180 hồ sơ và xã Nghị Đức có 138 hồ sơ, đầu tư dự án khoảng 244 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng hỗ trợ dọn mặt bằng để thi công. (Ảnh: ĐỨC LINH)

Tính đến ngày 22/9, Ủy ban nhân dân xã Nam Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản trên đất, lập hồ sơ thông báo thu hồi đất 160 hồ sơ/131.612m2. Trong đó, thông báo đợt 1 gồm 106 hồ sơ/54.258m2; thông báo đợt 2 gồm 54 hồ sơ/77.354m2. Ngoài ra, xã đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hạng mục: di dời đường dây điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp để thực hiện công trình.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng có hiện trường. (Ảnh: ĐỨC LINH)

Ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thành cho biết, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối các xã với khu vực lân cận, vùng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Để công trình được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong quá trình triển khai, xã xác định phải thực hiện công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách; đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc chính đáng của người dân.