Lâm Đồng: Người dân bị cô lập do nước sông Cà Tót dâng cao được đưa vào bờ an toàn

Ngày 28/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 21h ngày 27/9, Công an xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo một người dân bị cô lập do nước dâng cao tại khu vực sông Cà Tót, thôn Phan Tiến.

Công an xã Sông Lũy triển khai lực lượng cứu hộ trong đêm tại khu vực sông Cà Tót, thôn Phan Tiến. (Ảnh: CALĐ).

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Sông Lũy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nước sông dâng nhanh, dòng chảy xiết, gây nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho công tác cứu hộ.

Lực lượng Công an xã Sông Lũy sử dụng dây thừng, phao cứu hộ đưa người dân bị cô lập do nước dâng vào bờ an toàn.

Sau khi xác định vị trí và phương án tiếp cận phù hợp, lực lượng công an sử dụng dây thừng, phao cứu hộ, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực nước chảy xiết.

Sau gần 30 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa người dân bị cô lập vào bờ an toàn.

Công an xã Sông Lũy khuyến cáo người dân trong thời điểm mưa lớn cần hạn chế đến gần ao, hồ, sông, suối, nhất là những khu vực nước dâng cao, dòng chảy mạnh; chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn, đuối nước.