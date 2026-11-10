Lâm Đồng nghiên cứu trung tâm phân phối nông sản tại Lâm Hà, Di Linh

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND 8 xã thuộc khu vực Lâm Hà và Di Linh phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển liên kết chuỗi giá trị và nghiên cứu hình thành trung tâm phân phối sản phẩm sau thu hoạch

Nắm chắc nguồn cung, chủ động kết nối tiêu thụ

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND các xã Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Di Linh, Hòa Ninh và Bảo Thuận phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển liên kết chuỗi giá trị và nghiên cứu mô hình trung tâm phân phối sản phẩm sau thu hoạch.

Nội dung này thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 1407/TB-UBND ngày 9/10/2026, sau buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc tình hình phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực Lâm Hà, Di Linh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đề nghị của Sở Công Thương, các xã cần rà soát diện tích, sản lượng, mùa vụ, thị trường và kênh tiêu thụ của từng nhóm nông sản; đánh giá năng lực sơ chế, bảo quản, những khó khăn và nhu cầu hỗ trợ của các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Việc rà soát cần có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất và các cơ sở thu mua, sơ chế, bảo quản. Qua đó, địa phương xác định rõ nguồn cung, thời điểm thu hoạch và những sản phẩm có nguy cơ gặp khó khăn về đầu ra.

Các xã được đề nghị thường xuyên cập nhật sản lượng, tiến độ thu hoạch và tình hình nông sản khó tiêu thụ, gửi Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh.

Tăng liên kết, chuẩn hóa sản phẩm

Cùng với cập nhật thông tin mùa vụ, Sở Công Thương khuyến khích các địa phương thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối; tăng cường ký kết hợp đồng tiêu thụ, từng bước nâng tính chủ động trong tổ chức đầu ra.

Các hộ sản xuất cần được hướng dẫn chuẩn hóa chất lượng, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng thương mại điện tử, đưa nông sản lên các sàn giao dịch và kênh bán hàng trực tuyến cũng được chú trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được khuyến khích tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị giao thương trực tiếp và trực tuyến, kết nối với siêu thị, nhà phân phối và các hoạt động quảng bá sản phẩm trong, ngoài tỉnh.

Thông tin về kế hoạch xúc tiến thương mại thường niên được công khai trên các trang thông tin của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để các đơn vị chủ động tìm hiểu, đăng ký tham gia.

Đề xuất trung tâm phân phối phục vụ quy mô vùng

Một nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu vị trí, quỹ đất và quy mô hình thành các trung tâm phân phối sản phẩm sau thu hoạch tại khu vực Lâm Hà, Di Linh.

Các địa phương được đề nghị căn cứ đặc điểm sản xuất, sản phẩm chủ lực, vùng nguyên liệu và điều kiện giao thông để đề xuất phương án, trong đó xác định các khu chức năng dự kiến. Sở Công Thương lưu ý ưu tiên liên kết giữa những xã lân cận, hướng đến trung tâm phục vụ quy mô vùng, hạn chế đầu tư phân tán hoặc trùng lặp chức năng.

Phương án trung tâm cần gắn khâu tập kết hàng hóa với sơ chế, bảo quản và kết nối các đầu mối tiêu thụ, phù hợp với nhu cầu thực tế của vùng sản xuất.

Về tổ chức thực hiện, Sở Công Thương định hướng vận động doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ năng lực tham gia đầu tư, quản lý và vận hành; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương về sự cần thiết, vị trí, quy mô và chủ thể dự kiến thực hiện, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Việc hình thành trung tâm phân phối sản phẩm sau thu hoạch hiện đang ở bước rà soát, nghiên cứu và đề xuất phương án, chưa phải các dự án đã được phê duyệt đầu tư. Trước mắt, nhiệm vụ của các địa phương là làm rõ nhu cầu vùng nguyên liệu, khả năng kết nối thị trường và nguồn lực vận hành để xây dựng phương án phù hợp.