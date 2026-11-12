Lâm Đồng nghiên cứu khả thi triển khai dự án Cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã báo cáo các nội dung nghiên cứu khả thi dự án, quy mô đầu tư, hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng và phương án triển khai trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài khoảng 261,66 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Gia Lai dài 57,13 km; tỉnh Đắk Lắk dài 124,17 km và tỉnh Lâm Đồng dài 80,36 km. Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 84.798 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Ban đề xuất dự án, Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo cáo thông tin dự án tại buổi làm việc

Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ khu vực Tây Nguyên, tăng cường liên kết giữa các trung tâm kinh tế, đô thị và vùng sản xuất hàng hóa. Khi được đầu tư, tuyến cao tốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch giữa các địa phương.

Riêng đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng có điểm đầu tại Km181+300, thuộc xã Nam Đà và điểm cuối tại Km261+655, thuộc xã Kiến Đức, với chiều dài khoảng 80,36 km, đi qua 9 xã, phường.

Ông Dương Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, đoạn qua xã Nam Đà dài 8,55 km; xã Đắk Sắk 13,3 km; xã Krông Nô 7,8 km; xã Đắk Song 11,55 km; xã Đức An 4,7 km; xã Trường Xuân 23,75 km; phường Nam Gia Nghĩa 5,41 km; xã Nhân Cơ 4,25 km và xã Kiến Đức 1,05 km.

Việc nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc qua địa bàn Lâm Đồng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các khu vực trong tỉnh, đồng thời tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giữa các vùng nguyên liệu, khu vực sản xuất với các trung tâm kinh tế và hệ thống giao thông liên vùng.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tập trung trao đổi, thảo luận về hướng tuyến, quy mô đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch và phương án tổ chức thực hiện theo phương thức PPP.

Các ý kiến cũng phân tích những vấn đề liên quan đến nhu cầu sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp giữa các địa phương trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp rà soát tổng thể, nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến hợp lý, hạn chế tối đa tác động đến diện tích đất rừng và khu vực quy hoạch khoáng sản

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp rà soát tổng thể, nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến hợp lý, hạn chế tối đa tác động đến diện tích đất rừng và khu vực quy hoạch khoáng sản. Việc lựa chọn phương án cần được cân nhắc trên nhiều khía cạnh, bảo đảm hài hòa lợi ích, quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị chủ đầu tư tham dự buổi làm việc

Đồng chí cũng lưu ý cần rà soát kỹ phương án bố trí các nút giao, hầm chui và các công trình kết nối trên tuyến, bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với nhu cầu lưu thông, kết nối hạ tầng và điều kiện đi lại, sản xuất của người dân.

Các phương án thiết kế cần được tính toán đồng bộ, hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, tránh phát sinh bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và đời sống người dân trong khu vực dự án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu

Đại diện lãnh đạo các sở tham dự buổi làm việc

Sau khi hoàn thành rà soát, đánh giá các nội dung liên quan, các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư cần tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; qua đó hoàn thiện phương án nghiên cứu, bảo đảm tính khả thi, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế.

Dự án Cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông liên vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực Tây Nguyên. Khi được đầu tư, tuyến đường sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, dịch vụ và du lịch; mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế giữa các địa phương trong khu vực.