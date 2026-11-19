Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tại sân phơi lúa thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Hải Ninh năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Hải Ninh năm 2026 diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Hải Ninh là địa phương có 20 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc mang những nét văn hóa, phong tục, tập quán riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần của địa phương. Ngày hội năm nay quy tụ gần 200 vận động viên, diễn viên không chuyên đến từ 8 thôn, mang đến nhiều hoạt động giao lưu, tranh tài hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phan Thanh Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Đặng Thị Như Cấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trần Anh Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Gia Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận, trưởng các thôn và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Gia Bằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh, phát biểu khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Gia Bằng nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong cộng đồng. Đây không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại địa phương.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục được các thôn chuẩn bị công phu, mang đậm hơi thở cuộc sống và bản sắc văn hóa cộng đồng. Nổi bật có tiết mục “Chung ý Đảng, vững lòng dân” của thôn Hải Thủy; “Lời đại ngàn”, “Truyền thuyết Raglai” của thôn Phan Điền; “Tự hào tiếp bước tương lai” của thôn An Thạnh; “Vũ điệu kết đoàn” của thôn Hải Lạc, cùng nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các thôn Bình An, Hải Xuân và An Bình.

Những lời ca, điệu múa không chỉ mang đến không khí vui tươi, rộn ràng mà còn thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Qua từng tiết mục, những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa các thế hệ và cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, phần trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc đã tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân. Từ sắc chàm đặc trưng trong trang phục của đồng bào Mông, nét thanh lịch của trang phục người Hoa, vẻ duyên dáng của trang phục Chăm đến những hoa văn, họa tiết mang dấu ấn văn hóa của đồng bào Raglai, Tày, Thái, Nùng và Kinh, tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Bên cạnh đó, trang phục cưới truyền thống của người Kinh với sắc đỏ nổi bật cũng góp thêm nét độc đáo cho chương trình. Mỗi bộ trang phục không đơn thuần là sản phẩm của sự khéo léo, sáng tạo mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của từng cộng đồng dân tộc.

Các vận động viên hào hứng tranh tài tại những hoạt động thể thao trong khuôn khổ ngày hội.

Song song với các hoạt động văn nghệ, những nội dung thi đấu thể thao diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của người dân. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa các thôn, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là phần thi ẩm thực, nơi các đội tham gia giới thiệu những món ăn mang hương vị đặc trưng của địa phương và các dân tộc. Nhiều nguyên liệu được lựa chọn từ chính những sản phẩm nông nghiệp do người dân Hải Ninh sản xuất, vừa thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến, vừa góp phần quảng bá sản vật quê hương.

Thông qua hoạt động ẩm thực, ngày hội còn mở ra cơ hội giới thiệu tiềm năng nông nghiệp, những giá trị văn hóa gắn với đời sống lao động, sản xuất của người dân địa phương. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa, tình cảm gắn bó và tinh thần sẻ chia giữa các cộng đồng dân tộc.

Khép lại ngày hội, những tiết mục văn nghệ, phần tranh tài thể thao và hoạt động giao lưu văn hóa đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người tham dự. Những phần thưởng, huy chương và kỷ niệm chương được trao cho các đội tham gia không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần thi đua mà còn là nguồn động viên để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương tiếp tục phát triển.

Lãnh đạo xã Hải Ninh trao huy chương, phần thưởng và kỷ niệm chương cho các đội tham gia ngày hội.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Hải Ninh năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ, sự kiện có ý nghĩa quan trọng mà còn góp phần khẳng định sức sống của những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Qua đó, nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời bồi đắp tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương thân, tương ái.

Dù ngày hội đã khép lại, dư âm của những lời ca, điệu múa, những nụ cười và niềm vui sum họp vẫn còn đọng lại. Từ những hoạt động giao lưu giàu ý nghĩa, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được vun đắp, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Ninh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.