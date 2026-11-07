Lâm Đồng nâng tầm giá trị hoa Đà Lạt

Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tạo dựng được vị thế trên thị trường nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, chủng loại phong phú và kinh nghiệm sản xuất của người trồng hoa

Phát huy lợi thế, mở rộng thị trường

Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi giúp Đà Lạt và vùng phụ cận phát triển nhiều chủng loại hoa quanh năm. Kinh nghiệm canh tác cùng sự tham gia của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng chất lượng sản phẩm. Một số vùng chuyên canh hoa gắn với làng nghề truyền thống cũng đã hình thành.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, khoảng 89,3% sản lượng hoa của tỉnh được tiêu thụ trong nước, chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đô thị lớn. Xuất khẩu chiếm khoảng 10 - 11% tổng sản lượng. Nhật Bản là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 59,3% lượng hoa xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu hoa tăng từ khoảng 31 triệu USD năm 2016 lên 87 triệu USD năm 2025. Dalat Hasfarm chiếm khoảng 50% lượng hoa xuất khẩu của tỉnh. Các doanh nghiệp Bonnie Farm, Apolo, Innova và Hoa Mặt Trời cũng tham gia sản xuất, xuất khẩu.

Nhiều hộ sản xuất hoa Đà Lạt quy mô nhỏ chưa thể tham gia trực tiếp vào chuỗi xuất khẩu do hạn chế về giống

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu vẫn tập trung ở một số doanh nghiệp có năng lực và liên kết quốc tế. Nhiều hộ sản xuất nhỏ chưa thể tham gia trực tiếp vào chuỗi xuất khẩu, một phần do hạn chế về bản quyền giống.

Các công ty cung cấp giống thường thẩm định kỹ cơ sở vật chất, năng lực sản xuất và cam kết bảo vệ bản quyền trước khi cấp phép. Vì vậy, không phải nhà vườn nào cũng có điều kiện tiếp cận nguồn giống phục vụ xuất khẩu.

Ở thị trường nội địa, hoa vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái, chợ đầu mối và hình thức ký gửi. Liên kết trực tiếp giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại còn hạn chế, khiến người trồng đối mặt với rủi ro về giá và đầu ra.

Bên cạnh phương thức tiêu thụ truyền thống, kinh doanh hoa trực tuyến đang mở thêm hướng tiếp cận khách hàng. Nhiều cửa hàng tại Lâm Đồng đã xây dựng website, fanpage và gian hàng trên các sàn thương mại điện tử. Hoa Đà Lạt được giới thiệu, phân phối qua shopee, lazada, tiktok shop, facebook, zalo và website riêng của một số doanh nghiệp, nhà vườn.

Nhiều cửa hàng tại Lâm Đồng đã xây dựng website, fanpage và gian hàng bán hoa Đà Lạt trên các sàn thương mại điện tử

Doanh số từ kênh trực tuyến hiện còn khiêm tốn. Theo Sở Công thương, mô hình kinh doanh hoa tươi online tại khu vực Đà Lạt cũ có biên lợi nhuận ròng khoảng 25 - 35%, nhờ tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng. Đây là một trong những cơ sở cho thấy tiềm năng của phương thức kinh doanh này.

Đổi mới kinh doanh, nâng giá trị hoa Đà Lạt

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng định hướng duy trì các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Nhật Bản, Australia, Đài Loan và Hàn Quốc. Tỉnh đồng thời xúc tiến mở rộng sang New Zealand, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP cũng được chú trọng. Bên cạnh cơ hội tiếp cận thị trường, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch thực vật, bao bì và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm gắn với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” sẽ góp phần tăng khả năng nhận diện trên thị trường.

Sản phẩm hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) gắn với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” sẽ góp phần tăng khả năng nhận diện trên thị trường

Đáng chú ý, thương mại điện tử được xác định là một hướng phát triển trong giai đoạn tới. Lâm Đồng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử và sàn giao dịch hàng hóa uy tín trong nước, quốc tế. Qua đó, các cơ sở sản xuất có thêm cơ hội mở rộng kênh bán hàng, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác.

Cùng với việc đưa sản phẩm lên nền tảng số, Sở Công thương đề xuất ứng dụng tem QR định danh trên bao bì. Người mua có thể nhận diện thương hiệu, kiểm tra thông tin nguồn gốc và hạn chế nguy cơ hàng giả. Việc minh bạch thông tin cũng góp phần xây dựng uy tín cho hoa Đà Lạt trong môi trường kinh doanh trực tuyến.

Để khai thác hiệu quả các kênh bán hàng mới, doanh nghiệp và tiểu thương cần được nâng cao năng lực kinh doanh số. Các nội dung được định hướng hỗ trợ gồm kỹ năng bán hàng, marketing trên nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là những công cụ giúp cơ sở kinh doanh tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và thích ứng với xu hướng mua sắm mới.

Việc tham gia các sàn thương mại điện tử sẽ giúp hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) mở rộng kênh bán hàng, tiếp cận người tiêu dùng

Thương mại số cũng cần gắn với liên kết chuỗi giá trị. Sở Công thương định hướng kết nối người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp logistics với các sàn thương mại điện tử nhằm tối ưu chi phí và bình ổn giá. Song song đó, việc thúc đẩy hợp đồng tiêu thụ trực tiếp giữa nông dân, hợp tác xã với hệ thống siêu thị, cửa hàng lớn sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào khâu trung gian.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Nguyễn Văn Khánh, mở rộng thị trường và đổi mới phương thức kinh doanh cần đi cùng nâng chuẩn sản xuất. Chất lượng, nguồn gốc và khả năng bảo quản vẫn là những yếu tố quan trọng để hoa Đà Lạt đáp ứng yêu cầu của người mua. Khi các khâu sản xuất, xây dựng thương hiệu và phân phối được kết nối, ngành hoa sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng tầm giá trị hoa Đà Lạt

Xúc tiến thương mại cho ngành hoa

Thời gian qua, Sở Công thương Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Hoa Đà Lạt tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Sở cũng thường xuyên cập nhật thông tin về các sự kiện xúc tiến trong và ngoài nước, giúp hiệp hội, doanh nghiệp lựa chọn chương trình phù hợp.

Đồng thời, tài liệu liên quan được gửi đến các địa phương, cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12 tại khu vực Đà Lạt