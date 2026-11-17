Nhiều HTX, tổ hợp tác được Lâm Đồng hỗ trợ từ hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm OCOP đến nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh

Hỗ trợ từ chất lượng đến phát triển sản phẩm

Từ những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều chủ thể tại Lâm Đồng từng bước đầu tư chế biến, cải tiến bao bì và xây dựng thương hiệu. Quá trình này có sự hỗ trợ của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thông qua các hoạt động nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021 - 2025, các hoạt động hỗ trợ OCOP được triển khai từ hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm đến nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chương trình đã hỗ trợ tem QR truy xuất nguồn gốc cho 215 sản phẩm; hỗ trợ bao bì cho 65 chủ thể và máy móc, thiết bị cho 24 chủ thể.

Hoạt động xây dựng, đăng ký nhãn hiệu và hỗ trợ chứng nhận quản lý chất lượng cũng được triển khai, giúp các cơ sở từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện do Lâm Đồng tổ chức. (Ảnh: Chính Thành)

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, công tác đào tạo, tập huấn được chú trọng. Trong giai đoạn này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 17 lớp tập huấn với 867 lượt học viên; các địa phương tổ chức 22 lớp với khoảng 1.000 lượt học viên. Nội dung tập trung vào phát triển sản phẩm, quản trị sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng OCOP.

Những hoạt động trên tạo điều kiện để các chủ thể tiếp cận kiến thức, cải tiến sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời, thực tế triển khai đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm hỗ trợ từ hoàn thiện hồ sơ sang nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh.

Cơ cấu sản phẩm OCOP và chủ thể tham gia trong chương trình OCOP tại Lâm Đồng, tính đến cuối tháng 10/2026

Đến cuối tháng 10/2026, Lâm Đồng có 853 sản phẩm OCOP còn hiệu lực với sự tham gia của 480 chủ thể gồm doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ cá thể và trang trại. Với quy mô này, việc hỗ trợ cần phù hợp điều kiện sản xuất và năng lực của từng nhóm chủ thể. Bên cạnh phát triển sản phẩm mới, duy trì chất lượng, cải tiến mẫu mã và nâng hạng sản phẩm đã được công nhận cũng là những nhiệm vụ cần quan tâm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chất lượng sản phẩm OCOP ở một số nơi chưa đồng đều, một số sản phẩm thiếu nét đặc trưng và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Hoạt động hỗ trợ tại một số địa phương vẫn thiên về hoàn thiện hồ sơ, chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng, thương hiệu và năng lực quản trị của chủ thể.

Sản phẩm OCOP tại Lâm Đồng khá đa dạng, mang lợi thế vùng miền và có thế mạnh cạnh tranh

Nâng hiệu quả hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế nông thôn

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng định hướng phát triển OCOP gắn với lợi thế địa phương, vùng nguyên liệu, ngành nghề nông thôn và chuỗi giá trị. Các chủ thể sản xuất được xác định là trung tâm, Nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ về chính sách, khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển thị trường.

Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đánh giá, phân hạng từ 40 - 50 sản phẩm OCOP mới; đồng thời đánh giá lại, nâng hạng từ 40 - 50 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận. Lâm Đồng cũng định hướng hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tiềm năng tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp quốc gia.

Lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại xã Nam Ban Lâm Hà. (Ảnh: Hoàng Sa)

Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh chú trọng lựa chọn sản phẩm có lợi thế, khả năng phát triển và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến chế biến, bảo quản, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với nâng chất lượng, mở rộng thị trường là nhiệm vụ quan trọng của Chương trình OCOP. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai thông qua hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm. Nhiều sản phẩm OCOP đã có mặt tại siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn, điểm giới thiệu sản phẩm và các kênh bán hàng trực tuyến.

Sản phẩm OCOP Lâm Đồng được trưng bày, giới thiệu trong các sự kiện kinh tế - xã hội của tỉnh

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Dần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Lâm Đồng, hoạt động xúc tiến thương mại ở một số nơi còn phân tán, thiếu liên kết.

Một số chủ thể gặp khó khăn về vốn, công nghệ, nhân lực và năng lực quản trị. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sau công nhận tại một số địa phương chưa thường xuyên, gây khó khăn cho việc duy trì chất lượng sản phẩm.

Lâm Đồng đang chú trọng việc tăng cường liên kết giữa các chủ thể OCOP, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ

Trước thực tế này, Lâm Đồng định hướng tăng cường liên kết giữa các chủ thể, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất nhỏ tham gia chuỗi giá trị được chú trọng nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, nâng cao chất lượng và tạo đầu ra ổn định hơn.

Thương mại điện tử cũng được xác định là hướng hỗ trợ mở rộng thị trường. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đưa 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lên sàn thương mại điện tử nông sản của tỉnh. Cùng với đó là phát triển các điểm giới thiệu, bán sản phẩm và kết nối hoạt động quảng bá OCOP với du lịch nông thôn.

Việc đa dạng các hình thức giới thiệu, quảng bá và mở rộng kênh phân phối sẽ góp phần đưa sản phẩm OCOP Lâm Đồng tiến xa hơn

Theo định hướng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển OCOP trong giai đoạn mới còn gắn với chuyển đổi số, sản phẩm xanh, bảo tồn nghề truyền thống và phát huy giá trị văn hóa địa phương. Đây là những nội dung góp phần khai thác lợi thế sản xuất, ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn.

Trong xây dựng nông thôn mới, Lâm Đồng xác định nâng hiệu quả hỗ trợ OCOP gắn với phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Trọng tâm là phát huy năng lực của các chủ thể, duy trì chất lượng sản phẩm và mở rộng tiêu thụ, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Lâm Đồng xác định nâng hiệu quả hỗ trợ OCOP gắn với phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân