Lâm Đồng nâng chất lượng dịch vụ lưu trú, sẵn sàng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Nguyễn Ái Vy, quản lý cơ sở homestay ở Đà Lạt đang chăm chút từng không gian nhỏ để phục vụ du khách mùa lễ hội

Hơi thở lễ hội lan vào từng góc phố, khu vườn

Những ngày này, ở khu vực trung tâm Lâm Đồng, dễ nhận thấy một nhịp sống rộn ràng hơn thường lệ. Chính quyền và người dân đồng lòng hưởng ứng các phong trào chào đón Festival Hoa. Từ chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đến việc thi công đường hoa, chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường…

Hòa trong dòng chảy ấy, các cơ sở lưu trú cũng chủ động làm mới mình. Sức sống của mùa lễ hội không chỉ rực rỡ trên những tuyến phố ngập sắc hoa, mà còn khẽ khàng lan tỏa đến từng góc vườn, từng khoảng sân nhỏ nơi du khách dừng chân.

Chị Nguyễn Thùy Quyên, chủ một homestay ở phường Xuân Hương - Đà Lạt tự mình trang trí khuôn viên và ấp ủ thiết kế một góc chụp ảnh mang đậm “chất riêng” Đà Lạt

Sau 2 năm gắn bó với nghề kinh doanh lưu trú, chị Nguyễn Thùy Quyên, chủ chủ một homestay ở phường Xuân Hương - Đà Lạt phấn khởi cho biết, tình hình đặt phòng dịp lễ hội và cuối năm nay khá khả quan. Hầu như ngày nào cũng có khách, với công suất phòng trên 80%.

Chuẩn bị tới lễ hội lớn, mình đã bắt tay trang trí khuôn viên và ấp ủ thiết kế một góc chụp ảnh mang đậm “chất riêng” Đà Lạt. Nơi những khóm ngọc thảo, thược dược, hoa hồng… cùng khoe sắc, để mỗi vị khách đều có thể mang về một khoảnh khắc thật đẹp của phố hoa. Chị Nguyễn Thùy Quyên, chủ một homestay ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo chị Quyên, không dừng lại ở cảnh quan, homestay còn chăm chút những tiện ích nhỏ mà ấm áp. Cơ sở sẽ hỗ trợ khách nhận phòng sớm hoặc ký gửi hành lý, tư trang để mọi người thoải mái đi tham quan.

Homestay còn có khu vực nghỉ ngơi tạm thời, chuẩn bị sẵn nước uống, khăn lạnh... để du khách thư giãn, lấy lại sức sau chặng đường dài.

Không khí tất bật ấy cũng hiện diện ở nhiều điểm lưu trú khác. Tại cơ sở homestay do chị Nguyễn Ái Vy quản lý, khuôn viên đã khoác lên mình những mảng xanh mát mắt cùng nhiều chậu hoa tươi.

Những khóm ngọc thảo, thược dược... cùng khoe sắc tại một homestay ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Chị còn thiết kế thêm góc chụp ảnh trên ban công và khéo léo điểm xuyết sắc hoa nơi sảnh đón tiếp, để ấn tượng đầu tiên của khách là một Đà Lạt dịu dàng, tươi tắn.

Theo chị Vy, lượng khách hỏi thăm và đặt phòng cho khoảng thời gian từ giữa tháng 12 đến cận Tết Dương lịch khá sôi động. Hiện cơ sở đã có cả khách quen lẫn khách vãng lai đặt trước một số phòng.

Để phục vụ du khách dịp Festival Hoa, cơ sở luôn giữ mức giá bình ổn, không phát sinh phụ thu. Vào những dịp cao điểm, giá có thể điều chỉnh, nhưng không đáng kể. Chất lượng dịch vụ luôn được đảm bảo tương xứng, đó cũng là cách để giữ trọn niềm tin của khách. Nguyễn Ái Vy, quản lý cơ sở homestay ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Chung tay vì một Festival Hoa chu đáo, giàu ý nghĩa

Tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, diễn ra ngày 11/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, tất cả cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân cần cùng đồng hành với tỉnh. Tất cả cùng đồng lòng, phối hợp chặt chẽ để mùa lễ hội năm nay diễn ra trọn vẹn, chu đáo và giàu ý nghĩa.

Từng góc tại một cơ sở homestay được chăm chút khá tỉ mỉ để phục vụ trọn vẹn cho du khách mùa lễ hội

Trong bức tranh chung ấy, dịch vụ lưu trú giữ một vai trò đặc biệt. Nếu các sự kiện văn hóa là lời mời gọi du khách tìm đến, thì sự chỉn chu trong từng khâu phục vụ và những trải nghiệm xứng đáng mới chính là điều giữ chân họ ở lại.

Chính vì thế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai Festival lần này là rà soát năng lực phục vụ của các cơ sở lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch. Lâm Đồng sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi du khách.

Anh Vũ Quang Tuyến, chủ 1 cơ sở lưu trú giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi cho khách trong mùa lễ hội qua các trang mạng xã hội

Đón đầu mùa lễ hội, anh Vũ Quang Tuyến, chủ một cơ sở lưu trú ở Đà Lạt đã chuẩn bị sẵn nhiều chính sách ưu đãi. Theo anh Vũ, khách lưu trú từ 3 đêm trở lên sẽ được giảm 20% giá phòng. Riêng các bạn trẻ đi du lịch một mình, cơ sở sẽ áp dụng mức giá ưu đãi tùy theo ngày trong tuần, kèm theo giảm giá thuê xe…

Cùng với ưu đãi về giá là sự chăm chút cho từng căn phòng. Mỗi phòng tại cơ sở, chúng tôi sẽ luôn có một bình hoa tươi, chăn ga được thay và giặt giũ thường xuyên. Cơ sở còn lắp đặt bình nóng lạnh kết hợp máy nước nóng năng lượng mặt trời, để du khách yên tâm tận hưởng tiết trời se lạnh đặc trưng của phố núi. Anh Vũ Quang Tuyến, chủ cơ sở lưu trú ở Đà Lạt

Nói về hành trình nâng chất dịch vụ, chị Nguyễn Thùy Quyên, chủ một homestay ở phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ thêm: “Với những người làm kinh doanh, địa phương càng có nhiều lễ hội, càng thu hút du khách thì chúng tôi càng phấn khởi. Bởi vì, có khách mới có thu nhập. Và khi mình phục vụ khách thật tốt, họ sẽ có thêm lý do để quay lại”.

Từng cơ sở lưu trú trên địa bàn Lâm Đồng đang góp sức mình để cùng dệt nên bức tranh ngày hội thêm ý nghĩa

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI sẽ chính thức diễn ra. Với tinh thần “lễ hội của toàn dân”, mỗi người dân phố núi đang góp sức mình như một nhành hoa nhỏ, cùng dệt nên bức tranh ngày hội.

Sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, hòa cùng sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt thành của người dân, chính là nền tảng để mùa hoa năm nay thêm đậm đà hương sắc, lưu lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai.