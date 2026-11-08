Lâm Đồng nâng cao ý thức phòng bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khám sức khỏe miễn phí, người dân phấn khởi nhận quà

Từ sáng sớm 7/11, đông đảo người dân thôn Đắk Snao (xã Quảng Sơn) đã có mặt tại hội trường thôn để được các y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Tại đây, bà con được lấy mẫu máu xét nghiệm, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, khám tổng quát, tư vấn cách phòng ngừa các bệnh mạn tính phổ biến, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý.

Người dân thôn Đắk Snao tập trung về hội trường thôn để khám sức khỏe miễn phí

Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Đắk Snao cho biết, toàn thôn có khoảng 1.300 người thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí trong đợt này. Trừ những người đi làm ăn ngoài địa phương, trong 2 ngày triển khai, gần như toàn bộ người dân có mặt tại địa phương đều tham gia.

“Bà con rất phấn khởi khi được các y, bác sĩ về tận thôn khám bệnh, không phải đi xa như trước. Với người lớn tuổi, việc đi lại còn khó khăn nên được khám ngay tại địa phương rất thuận tiện”, ông Tuấn chia sẻ.

Y, bác sĩ về tận thôn khám sức khỏe đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Một điểm đặc biệt khiến bà con thôn Đắk Snao thêm vui là sau khi khám sức khỏe, mỗi người còn được nhận những phần quà gồm nhu yếu phẩm. Giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, góp phần động viên người dân tích cực tham gia chương trình.

“Trung bình mỗi gia đình trong thôn nhận được 3 - 4 chai dầu ăn, nhiều nhất là 7 chai. Bà con rất phấn khởi và hào hứng tham gia”, ông Tuấn thông tin thêm.

Đông đảo người dân xã Tuy Đức đến khám sức khỏe miễn phí trong đợt cao điểm 60 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh Lâm Đồng

Tại một số thôn, bon đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tuy Đức, không khí khám sức khỏe cũng rộn ràng. Ngay từ sáng sớm, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên đã có mặt tại các điểm khám, lần lượt thực hiện những bước kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Cùng với hoạt động chuyên môn, chính quyền địa phương còn vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân đến khám. Những phần quà tuy giản dị đã góp thêm niềm vui, có sức lan tỏa trong những buổi khám bệnh cộng đồng.

Chị Thị Ê Xơ Tê (bên phải) bất ngờ vì nhận được quà khi đi khám sức khỏe miễn phí

Chị Thị Ê Xơ Tê, người dân bon Bu Boong chia sẻ: “Được các y, bác sĩ về tận bon khám bệnh, bà con chúng tôi vui lắm. Mình vừa biết được tình trạng sức khỏe, được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc bản thân, lại còn có quà mang về”.

Từng bước hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe

Tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện 60 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chiến dịch này không chỉ giúp người dân phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để có hướng theo dõi, điều trị mà còn từng bước hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Người dân tích cực tham gia khám sức khỏe để chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê

Anh Vàng A Ly, trú thôn Đắk Snao (xã Quảng Sơn) cho biết, thời điểm này, bà con đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê. Sắp tới, nhiều người trong thôn sẽ đi làm thuê tại các địa phương khác nên việc được khám, tư vấn sức khỏe trước mùa vụ rất thiết thực.

“Vào mùa cà phê, bà con thường đi làm từ sáng sớm đến tối, công việc nặng nhọc, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt và phòng bệnh, chúng tôi biết thêm cách bảo vệ bản thân. Có sức khỏe tốt thì mới yên tâm lao động, làm ăn”, anh Ly chia sẻ.

Thông qua đợt khám sức khỏe miễn phí này, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng người dân, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số sẽ chủ động trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe

Theo anh Ly, trước đây, nhiều người dân chỉ đi khám khi trong người có biểu hiện đau ốm. Việc được khám sức khỏe ngay tại bon giúp bà con hiểu hơn về tình trạng cơ thể, không còn tâm lý chủ quan, đồng thời biết cách theo dõi những dấu hiệu bất thường để đi khám kịp thời.

Tại thôn Tân Thành (xã Krông Nô), công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chương trình cũng được triển khai tích cực.

Bà Hoàng Mùi Phấy, Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức khám sức khỏe đợt 2, địa phương đã thông tin rộng rãi đến từng hộ dân, vận động bà con sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ.

Đợt khám lần này diễn ra gần với thời điểm thu hoạch nông sản nên bà con rất phấn khởi. Nhiều người tranh thủ đến khám từ sớm để vừa kiểm tra sức khỏe, vừa kịp trở về làm việc. Chúng tôi cũng vận động bà con quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, không nên đợi đến khi đau ốm mới tìm đến cơ sở y tế. Bà Hoàng Mùi Phấy, Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành, xã Krông Nô

Ngày 30/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”.

Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thành 100% khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Người dân phấn khởi nhận quà khi đến khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí

Một trong những điểm mới của chiến dịch là đưa y, bác sĩ về tận thôn, buôn, bon để khám sức khỏe cho người dân. Cách làm này giúp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, nhất là những hộ ở xa trung tâm hoặc còn hạn chế điều kiện đi lại. Qua mỗi đợt khám, bà con cũng có thêm kiến thức, chủ động phòng bệnh cho bản thân và các thành viên trong gia đình.