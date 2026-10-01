Lâm Đồng nâng cao năng lực quản trị trường học sau sắp xếp

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào các nhóm kỹ năng thiết thực và chuyên sâu như: tư duy và mô hình, nhận diện mô hình mới từ tư duy lãnh đạo đến quản trị đa điểm trường; thiết kế mô hình phân công và quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường; quản trị nhân sự và chuyên môn, ổn định tâm lý, quản lý nhân sự dôi dư, chuyển vị trí; đồng bộ hóa hoạt động chuyên môn, điều phối giáo viên liên điểm và xử lý tình huống thiếu giáo viên đột xuất.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn tập trung vào các nội dung như: giám sát chất lượng từ xa, ứng dụng công cụ số trong quản lý tài chính, cơ sở vật chất phân tán; kỹ năng truyền thông nội bộ và với phụ huynh; xây dựng kế hoạch hành động 30 - 60 - 90 ngày; văn hóa nhà trường, xây dựng văn hóa đặc thù và thực hiện dân chủ cơ sở sau sáp nhập.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên, lớp học nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình quản trị mới. Khóa bồi dưỡng lấy thực tiễn làm trọng tâm, đề cao tính ứng dụng, trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý tư duy và công cụ điều hành linh hoạt trong bối cảnh trường học có nhiều điểm trường, nhiều cấp học.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề diễn ra trong 3 ngày, từ 1 - 3/10/2026.