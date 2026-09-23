Lâm Đồng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác nội chính

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm: K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; Huỳnh Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và lãnh đạo các cơ quan khối nội chính.

Trong quý III, các cơ quan khối nội chính đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kịp thời nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ý kiến tại hội nghị

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được lực lượng Công an toàn tỉnh đẩy mạnh, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 89,99%; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,94%.

Các quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được triển khai nghiêm túc. Công tác kiểm tra có trọng điểm, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động cải cách tư pháp gắn với rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, kỷ cương trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, khó khăn như việc theo dõi, nắm và báo cáo tình hình tại một số địa phương có thời điểm chưa kịp thời; công tác phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin có nội dung chưa chặt chẽ. Việc dự báo, xác định địa bàn trọng điểm có nguy cơ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở một số nơi chưa hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ quý IV/2026, báo cáo xác định tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá, xếp loại cuối năm bảo đảm khách quan, thực chất.

Các cơ quan tiếp tục tăng cường dự báo, chủ động nhận diện nguy cơ, xử lý kịp thời vấn đề phức tạp từ cơ sở; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình công tác tại hội nghị

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, rừng.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả các mặt công tác tại hội nghị

Tại hội nghị, ngành Kiểm sát đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là trao đổi thông tin, giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm.

Ngành Tòa án kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở TAND tỉnh, TAND khu vực; hỗ trợ nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và cải cách tư pháp. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Tòa án với UBND các cấp trong hoạt động tố tụng; quan tâm hỗ trợ nơi ở, chi phí cho cán bộ, công chức công tác xa nhà để yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Quang Trung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Ngành Thi hành án đề nghị Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn phối hợp trong tổ chức thi hành án dân sự, xác định trách nhiệm người đứng đầu đối với trường hợp chậm thực hiện bản án hành chính có hiệu lực, đưa kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các cơ quan khối nội chính đạt được trong quý III/2026.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết đơn thư và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Việc ban hành kế hoạch phải đi đôi với tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả. Trách nhiệm người đứng đầu cần được thể hiện bằng kết quả cụ thể, gắn với đánh giá, xếp loại cuối năm khách quan, thực chất.

Quang cảnh hội nghị

Các lực lượng tăng cường theo dõi, dự báo, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm các nguy cơ, xử lý kịp thời vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, nhất là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Cùng với đẩy mạnh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, cần chủ động phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trong hoạt động tố tụng, đồng chí đề nghị tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Các ngành chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp xã và các cơ quan tư pháp khu vực, nhất là trong tiếp nhận, xử lý vụ việc và thu thập chứng cứ ban đầu; kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, không để việc phối hợp thiếu đồng bộ làm kéo dài thời gian giải quyết.

“Đối với các vụ việc tồn đọng, các ngành đã được giao nhiệm vụ phải tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết từng vụ việc. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, không để phát sinh điểm nóng”. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí cũng lưu ý đẩy nhanh rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi những quy định không còn phù hợp; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.

Tập trung thực hiện các kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực. Đối với từng vụ việc tồn đọng, cần xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, không để phát sinh điểm nóng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quản lý tài nguyên, đất đai, rừng và khoáng sản, các cơ quan tăng cường phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi lấn chiếm đất, phá rừng, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trái phép, sai phép; nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đồng thời, chú trọng chất lượng lập hồ sơ, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính ngay từ cơ sở và bảo đảm thực thi nghiêm các quyết định đã ban hành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ nội chính cấp xã xây dựng quy chế, duy trì hoạt động nền nếp, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh tại địa phương.