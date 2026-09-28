Lâm Đồng nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong tình hình mới

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 6 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 1 trường hợp, thi hành kỷ luật 3 đảng viên.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc

Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức đảng; xác minh tài sản, thu nhập đối với 89 đảng viên tại 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Công tác theo dõi, đôn đốc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo các kết luận kiểm tra, giám sát của Trung ương cũng được tập trung thực hiện.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh và nâng cao trách nhiệm trong theo dõi, đôn đốc việc khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy trong thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và những vấn đề thực tiễn đặt ra để tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; bảo đảm khách quan, thận trọng, chặt chẽ. Cùng với việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm, cần đặc biệt quan tâm công tác phòng ngừa, kịp thời nhận diện những vấn đề có nguy cơ phát sinh sai phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, bảo đảm những hạn chế, khuyết điểm được khắc phục thực chất, đúng tiến độ.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, qua đó nâng cao tính chủ động, kịp thời và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng

Trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2026 và các nhiệm vụ phát sinh; tiếp tục đôn đốc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra, giám sát của Trung ương; cập nhật, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026, tham mưu điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.