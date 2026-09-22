Lâm Đồng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm: Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi về các ý kiến nêu ra tại hội nghị

Trong quý III/2026, các cơ quan, đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động triển khai, cơ bản hoàn thành khối lượng lớn công việc. Các nhiệm vụ được giao tại thông báo kết luận Hội nghị giao ban quý II/2026 đều đã hoàn thành.

Công tác tham mưu tiếp tục duy trì nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị quy mô lớn; triển khai công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thành các nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi về các ý kiến nêu ra tại hội nghị

Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có chuyển biến, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong tham mưu. Công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tư tưởng, dư luận xã hội được chú trọng; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc và theo dõi nhiệm vụ tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, Trường Chính trị tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, tạo điều kiện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; xem xét đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang, thiết bị phục vụ giảng dạy.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chương trình, dự án quan trọng và những vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng thời, đề nghị tháo gỡ khó khăn về cơ chế hoạt động, tài chính; hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung báo chí đa nền tảng.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ quý IV/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy; xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương chỉ ra. Đồng thời, chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2026, xây dựng chương trình công tác năm 2027 bảo đảm trọng tâm, khả thi.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nêu kiến nghị tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và một người chịu trách nhiệm chính; cụ thể hóa phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ sản phẩm. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phối hợp tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trong việc chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong quý III/2026, nhất là trong công tác chuyển đổi số, triển khai học tập nghị quyết và kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa chặt chẽ; việc góp ý, phản biện còn chung chung, thiếu sâu sát. Chất lượng phân tích, dự báo ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.... Vì vậy, các cơ quan cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm tính kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thanh Quang, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Đối với kiến nghị của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, đồng chí đề nghị các bộ phận chuyên môn phối hợp với Sở Tài chính rà soát quy định, xác định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục mua sắm trang thiết bị để tham mưu giải quyết. Việc mua sắm phải bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.

Đối với các trạm thu phát sóng dôi dư sau sắp xếp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng và báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Trường hợp cần tháo dỡ, phải xác định kinh phí thực hiện; nếu đơn vị không tự cân đối được thì báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2027 của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy chế, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những công việc lớn của tỉnh, làm cơ sở tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc

Nhấn mạnh nhiệm vụ học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đồng chí lưu ý phải chú trọng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn đơn vị. Cùng với đó, chủ động chuẩn bị công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, công chức cuối năm; bảo đảm đánh giá thực chất, phản ánh đúng năng lực, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường theo dõi tiến độ công việc, chủ động nhắc nhở trước thời hạn; kịp thời báo cáo những nhiệm vụ chậm, chưa hoàn thành để có hướng xử lý. Đối với các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát, từng cơ quan liên quan phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, tập trung vào những nội dung còn tồn tại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ các đợt kiểm tra, giám sát, kiểm toán.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; phát huy trách nhiệm của các tổ theo dõi địa bàn trong nắm tình hình, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Việc rà soát, bố trí cán bộ phải phù hợp năng lực, sở trường, đi đôi với quan tâm đời sống, tư tưởng, điều kiện công tác và nhà ở công vụ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Đối với chuyển đổi số, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các đơn vị cần kịp thời khắc phục những bất cập thuộc thẩm quyền, nâng cao hiệu quả các phần mềm phục vụ công việc; đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu và bảo vệ bí mật nhà nước. Việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị phải chặt chẽ, rõ ràng, không để thất thoát, lãng phí; đồng thời chủ động xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cơ quan cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng sâu sát cơ sở, có tính chiến lược, dự báo tốt, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.