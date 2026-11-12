Lâm Đồng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP gắn với xu hướng thị trường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham quan khu trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh

Nâng chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm

Từ atisô Đà Lạt, cà phê vùng cao nguyên đến các sản phẩm nấm, mắc ca và đặc sản chế biến vùng ven biển, OCOP Lâm Đồng ngày càng đa dạng về chủng loại. Không chỉ khai thác lợi thế nguyên liệu địa phương, các chủ thể đang được định hướng phát triển sản phẩm theo hướng chế biến, cải tiến mẫu mã và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng.

Trong năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định công nhận 17 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao và 4 sao. Trong đó, 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, tập trung vào nhóm atisô và thảo dược chế biến. 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao thuộc các nhóm thực phẩm, nấm, cà phê, mắc ca và sản phẩm chế biến khác.

Lâm Đồng có thế mạnh sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm mang bản sắc riêng

Kết quả này cho thấy sự đa dạng về sản phẩm và lợi thế nguyên liệu giữa các vùng trong tỉnh. Từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến thực phẩm chế biến, chương trình OCOP đang tạo điều kiện để các địa phương khai thác tiềm năng, phát triển những sản phẩm mang bản sắc riêng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 853 sản phẩm OCOP còn hiệu lực giấy chứng nhận. Trong đó, 88 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 765 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Chương trình thu hút 480 chủ thể tham gia, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ cá thể và trang trại.

Cơ cấu sản phẩm OCOP theo hạng sao của tỉnh Lâm Đồng, tính tới cuối tháng 10/2026

Với quy mô sản phẩm đã được công nhận, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển thêm sản phẩm mới mà còn phải duy trì chất lượng, cải tiến mẫu mã và nâng cao giá trị hàng hóa. Đặc biệt, sản phẩm 3 sao chiếm gần 90%, cho thấy dư địa để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, nâng hạng và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Theo kế hoạch năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đánh giá, phân hạng từ 40 - 50 sản phẩm mới, đồng thời đánh giá lại, nâng hạng từ 40 - 50 sản phẩm. Tỉnh cũng định hướng hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tiềm năng tham gia đánh giá OCOP cấp quốc gia.

Các sản phẩm OCOP của Lâm Đồng đã và đang tham gia trưng bày tại các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức

Tuy nhiên, việc được công nhận OCOP không đồng nghĩa sản phẩm đã hoàn tất quá trình nâng chất lượng. Các chủ thể phải duy trì điều kiện sản xuất, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm các quy định về sở hữu trí tuệ. Giấy chứng nhận có giá trị trong 36 tháng, đòi hỏi cơ sở sản xuất thường xuyên rà soát, cải tiến để đáp ứng các tiêu chí.

Đối với những cơ sở quy mô nhỏ, đây còn là bài toán về nguồn lực đầu tư, quản lý chất lượng và chuẩn hóa quy trình sản xuất. Vì vậy, cùng với phát triển sản phẩm mới, việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho các chủ thể được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai chương trình OCOP.

Các chủ thể OCOP tại Lâm Đồng phải duy trì điều kiện sản xuất, an toàn thực phẩm và bảo đảm các quy định về sở hữu trí tuệ

Mở rộng thị trường, nâng giá trị kinh tế nông thôn

Cùng với nâng chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình OCOP Lâm Đồng năm 2026. Sản phẩm được công nhận, phân hạng cần tiếp tục phát huy giá trị kinh tế thông qua kết nối tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua kết nối cung cầu, hội chợ, giới thiệu sản phẩm và phát triển hệ thống điểm bán OCOP. Các điểm giới thiệu, bán sản phẩm cũng được định hướng gắn với hoạt động du lịch, tạo thêm cơ hội quảng bá đặc sản địa phương đến du khách.

Các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP được Lâm Đồng định hướng gắn với hoạt động du lịch, tạo cơ hội quảng bá đặc sản địa phương

Với lợi thế về nông nghiệp và du lịch, việc kết nối sản phẩm OCOP với thị trường du lịch được xem là một hướng phát triển phù hợp. Các sản phẩm đặc trưng từ atisô, cà phê, mắc ca, nấm và thực phẩm chế biến có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối, cửa hàng đặc sản và các điểm phục vụ du khách.

Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, thương mại điện tử được xác định là giải pháp mở rộng thị trường. Lâm Đồng đặt mục tiêu đưa toàn bộ sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lên sàn thương mại điện tử nông sản của tỉnh, đồng thời hỗ trợ các chủ thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm và phát triển kỹ năng bán hàng trực tuyến.

Lâm Đồng xác định thương mại điện tử là giải pháp mở rộng thị trường bên cạnh kênh bán hàng truyền thống

Tuy nhiên, việc mở rộng kênh tiêu thụ cũng đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng ổn định, thông tin minh bạch, bao bì phù hợp và khả năng đáp ứng đơn hàng. Đối với hợp tác xã và cơ sở sản xuất nhỏ, đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 480 chủ thể OCOP hiện có 173 doanh nghiệp, 92 hợp tác xã, 197 cơ sở, hộ cá thể và trang trại, cùng 18 tổ hợp tác. Sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế tạo điều kiện phát triển các mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Cơ cấu chủ thể OCOP tại Lâm Đồng đến hết tháng 10/2026

Trong đó, doanh nghiệp và hợp tác xã có vai trò quan trọng trong tổ chức vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Đối với các hộ sản xuất nhỏ, tham gia chuỗi liên kết giúp mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật, chuẩn hóa sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Lâm Đồng cũng xác định phát triển các chủ thể OCOP gắn với chuỗi giá trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thay vì sản xuất riêng lẻ, các cơ sở được định hướng tăng cường hợp tác từ vùng nguyên liệu đến chế biến, phân phối, hướng đến sản phẩm có chất lượng đồng đều và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ hai từ trái sang) tham quan các sản phẩm OCOP tại khu vực Lâm Hà vào tháng 10/2026

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, chương trình OCOP gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhất là phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. Thông qua chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, chương trình hướng đến tạo thêm cơ hội phát triển sản xuất, việc làm và nâng cao giá trị nông sản.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng kênh phân phối. Đây là những nhiệm vụ được xác định nhằm phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn và góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP tại địa phương